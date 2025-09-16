La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 5:26 pm

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito

Las autoridades de seguridad capitalina detuvieron a "El Irving" en una revisión en la Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que agentes de la SSC se percataran de que el hombre portaba una arma de fuego.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Irving Herrera Sánchez, conocido también como "El Irving", un líder histórico de la Unión Tepito y uno de los presuntos criminales más buscados en la capital del país, fue detenido ayer junto con una mujer en posesión de dosis y envoltorios de presunta droga, así como un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo, dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

"Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en la Alcaldía Cuauhtemoc, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)  detuvieron a Irving 'N' identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro", escribió el Secretario en X, antes Twitter.

La SSC, a través de un comunicado, relató que fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron, les marcaron el alto y les realizaron una revisión.

"Resultado de lo anterior, les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser cristal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la mariguana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados", detalló la Institución.

Por lo anterior, el hombre de 28 años de edad y la mujer de 22 años de edad, que dijo ser de ciudadanía extranjera, fueron detenidos, informados de sus derechos de Ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

"No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos generadores de violencia para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", finalizó Vázquez Camacho.

Las autoridades señalan que Herrera Sánchez estaría relacionado con delitos de alto impacto en la Alcaldía, así como por estar detrás del ataque a Plaza Garibaldi registrado el 14 de septiembre de 2018, en el que un comando abrió fuego en un bar, dejando un saldo de seis muertos.

