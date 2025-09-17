México, EU y Canadá inician consultas públicas para revisión del TMEC, anuncia Ebrard

16/09/2025 - 6:07 pm

Ebrard anuncia que México, EU y Canadá iniciarán consultas públicas del T-MEC.

A pesar de que en 2020 el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fue renegociado a solicitud de Trump, ahora el Presidente republicano busca nuevas reglas.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó este martes que el Gobierno de México comenzará mañana, en coordinación con Estados Unidos, la revisión de consultas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se trata de una evaluación que cada país deberá hacer para evaluar los resultados del acuerdo comercial.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum iniciamos, de forma coordinada con USTR de Estados Unidos y las autoridades de Comercio de Canadá, las consultas públicas para la revisión del TMEC. Mañana se publican las bases en el Diario Oficial de la Federación", escribió Ebrard desde su cuenta de X, antes Twitter.

En un video que acompañó su publicación, Ebrard explicó que, entre ahora y enero, se llevará a cabo una evaluación de cómo ha funcionado el actual tratado para poder comenzar la revisión.

El anuncio ocurre después de que se diera a conocer un documento de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en el que se explica que mañana iniciarán las consultas para llegar a la futura revisión del acuerdo, lo que está previsto para el 1 de junio de 2026.

El pasado 12 de septiembre, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Marcelo Ebrard afirmó que no es sencillo terminar con el T-MEC, para crear un acuerdo bilateral sólo con nuestro país, a pesar de que el Presidente Donald Trump tenga esta intención debido a la propia legislación de nuestro vecino del norte.

"Si decidiéramos ya no seguir el tratado actual hay un periodo largo que rebasa el periodo del Presidente Trump. No es tan fácil, de acuerdo a su propia legislación, sustituir un tratado por otro de carácter bilateral. Estoy consiente de que sí puede ser una tentación en un momento dado, pero restringido por el propio marco legal de los Estados Unidos, sería muy controvertido, sería muy difícil sustituirlo y yo creo que a ellos mismos no les conviene. Mi pronóstico sería que el tratado va a continuar, tiene muchos abogados a favor".

Este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado en 1994, fue actualizado en julio de 2020 por solicitud de Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021). En su Artículo 34.7 se exponen los criterios de duración y revisión automática del T-MEC para asegurar que cumpla las necesidades de los tres socios comerciales.

Sin embargo, Trump prevé solicitar la renegociación total, particularmente en el sector automotriz. El 80 por ciento de las exportaciones mexicanas del sector van a EU (AMIA), lo cual, ha dicho la administración estadounidense, ha desplazado fábricas y trabajadores de ese país.

La American Chamber México expone que EU llevará un proceso interno previo a la revisión con México y Canadá pactada para julio del próximo año. Al menos 270 días antes de la fecha pactada para la revisión (es decir, a más tardar el 4 de octubre de 2025), comienza el proceso de consultas públicas por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Tras estas consultas públicas, a más tardar el 3 de enero de 2026, esta Oficina debe entregar al Congreso de Estados Unidos un informe con su evaluación, recomendaciones y postura respecto a extender el T-MEC.

