Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más 156 millones de pesos (mdp).

En un comunicado, la FGR explicó que el 11 de septiembre se llevó a cabo una audiencia que se extendió por casi 48 horas, en la que se expusieron los elementos de prueba en contra del exfuncionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al concluir, el Juez determinó que existían datos suficientes para continuar con el procedimiento penal en contra de Sandoval Castañeda.

De acuerdo con la institución, esta resolución se dio en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que en su momento había sido concedida al exmandatario local. Dicha orden obligaba al Juez de control a reponer la audiencia inicial, así como a fundar y motivar de manera más precisa los argumentos de su decisión judicial.

Durante la audiencia, la FGR sostuvo que el exgobernador incurrió en operaciones con recursos de procedencia ilícita al movilizar cantidades millonarias que presuntamente no pudieron ser justificadas. Tras escuchar los alegatos, la audiencia concluyó que había indicios razonables para atribuirle responsabilidad en el delito señalado.

Cabe mencionar que Roberto Sandoval fue detenido en junio de 2021 en el estado de Nuevo León, después de que se librara una orden de aprehensión en su contra. Previamente, la Interpol había emitido una ficha roja para su localización en más de 190 países, debido a que se encontraba prófugo de la justicia y presuntamente tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR recordó que desde el momento de su captura se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, misma que continuará vigente mientras se desarrolla el proceso judicial. Con esta decisión, el exmandatario permanecerá privado de su libertad en tanto se desahogan las etapas procesales correspondientes.

Sandoval es declarado culpable por apropiarse de terrenos

El caso en contra de Roberto Sandoval forma parte de las investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gestión como Gobernador de Nayarit entre 2005 y 2011.

A raíz de ello, el pasado 9 de septiembre las autoridades federales lo declararon culpable por falsificar documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). El proceso legal contra Sandoval es uno de los primeros juicios orales aplicados en contra de un exgobernador en México.

"Este día se emitió fallo condenatorio en contra del exgobernador constitucional del estado Roberto Sandoval Castañeda. La audiencia de individualización de sanción quedó programada para el 11 de septiembre", explicó la FGE en un breve comunicado el pasado 9 de septiembre.

Las investigaciones, integradas en la causa penal 850/2020 y atendidas por un Tribunal de enjuiciamiento, encontraron que Sandoval Castañeda se adjudicó un terreno de 58 hectáreas con vocación agrícola y ganadera, en Aután, municipio de San Blas, el cual fue registrado a su nombre mediante la supuesta falsificación de la firma del propietario Rubén “N” en 2012.