Tribunal electoral de Veracruz revoca triunfo de MC en Poza Rica, y se lo da a Morena

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 9:41 pm

TEV quita triunfo a MC en Poza Rica; da por ganadora a candidata de Morena-PVEM.

El candidato de MC, Emilio Olvera Andrade, acusó que el Tribunal Electoral de Veracruz incurrió en irregularidades y adelantó que llevará el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó este martes el triunfo del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Poza Rica y se lo otorgó a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, será ahora Alcaldesa electa.

La decisión fue tomada por las magistraturas del Tribunal tras el recuento el pasado 10 de septiembre de 51 paquetes electorales de las pasadas elecciones del primero de junio.

Tras ello, se declaró un cambio de resultados en el acta de cómputo y se determinó dejar sin validez las constancias de mayoría que se habían expedido a favor del representante de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera Andrade, quien dejó de ser Alcalde electo. Con el recuento, la morenista obtuvo 14 mil 823 votos frente a los 14 mil 304 que se reconocieron para Olvera.

La autoridad electoral ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral la entrega, en un plazo no mayor de 24 horas, de la Constancia de Mayoría a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

La disputa por el municipio de Poza Rica generó una fuerte confrontación entre Morena y Movimiento Ciudadano, en la que también formó parte la Gobernadora Rocío Nahle García y el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maynez.

Por este motivo, Emilio Olvera Andrade acusó que el TEV incurrió en irregularidades y adelantó que llevará el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los resultados del recuento de votos provocaron protestas en las celebraciones por la conmemoración de la Independencia.

