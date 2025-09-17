EU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por “El Ruso”, presunto líder del CDS

En la última década, Ponce Félix ha enfrentado múltiples acusaciones en los distritos Central y Sur de California por delitos relacionados con extorsión, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita la detención de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, quien sería uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Ponce Félix es fundador y líder de Los Rusos, considerado el principal brazo armado de La Mayiza, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.

La Mayiza, cofundada y dirigida por Ismael “El Mayo” Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos, maneja la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

En la última década, Ponce Félix ha enfrentado múltiples acusaciones en los distritos Central y Sur de California por delitos relacionados con extorsión, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

El ofrecimiento de la recompensa se enmarca en el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), autorizado por el Secretario de Estado, que busca apoyar los esfuerzos internacionales contra el crimen transnacional y llevar ante la justicia a integrantes de cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras.

💲REWARD‼️

Reward of up to $5 Million for information leading to the arrest and/or conviction of Juan Jose Ponce Felix, AKA El Ruso. Tips can be shared with #DEAHQ by emailing [email protected] @TheJusticeDept @StateDept Learn more:https://t.co/wwKMBDxJ1x pic.twitter.com/6H8wVP8jSg — DEA HQ (@DEAHQ) September 16, 2025

Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía a proporcionar información sobre el paradero de “El Ruso”.

Los datos pueden ser compartidos con la DEA al número +52 55 2312 3768 (vía llamada, texto o WhatsApp), al correo electrónico RusoTips.dea.gov, o bien, en embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero. En territorio estadounidense, también es posible contactar a las oficinas locales de la DEA o el FBI.