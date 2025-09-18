Ek Balam: el impresionante sitio arqueológico en Yucatán que debes visitar

Visitar Yucatán siempre es buena idea y aún más si lo que se busca es recorrer las zonas arqueológicas que permiten estar en contacto con la historia y los restos de las grandes civilizaciones; uno de estos sitios es Ek Balam, un punto imperdible.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Yucatán es tierra calurosa, con mucha vegetación y mucha riqueza cultural, este bello estado alberga varios sitios arqueológicos importantes e imperdibles, uno de ellos es Ek Balam, una zona impresionante ubicada a 26 km al norte de Valladolid, que con sus majestuosas construcciones se convierte en un punto imperdible, de esos que tienen que visitar por lo menos una vez.

Datos de Ek Balam

En Ek Balam conocimos al guía Juan Manuel Vázquez Casanova, quien compartió con los lectores de Mundano datos clave de esta zona arqueológica, ¿crees que sus habitantes convivieron con los de Chichen Itzá? Aquí te compartimos algunos datos:

"Ek Balam significa jaguar negro, pero también puede significar estrella jaguar. Los epigrafistas prefieren traducir Ek Balam como estrella jaguar", reveló Juan Manuel Vázquez Casanova a SinEmbargo.

Ek Balam cuenta con majestuosas construcciones como la tumba Ukit Kan Le’k Tok, el juego de pelota y la Acrópolis. "Aquí en lo que es el centro de la ciudad de Ek Balam, sólo se registran 14 edificios que son los que están abiertos al público, pero hay gran cantidad de construcciones que aún permanecen cubiertas con la vegetación. Ek Balam tiene un área de 12 kilómetros cuadrados y no se ha terminado, hasta hoy día, el trabajo de excavaciones", explicó Juan Manuel.

La construcción más importante de Ek Balam es la Acrópolis, una elevación fortificada con 160 metros de largo por casi 70 de ancho, lo mejor de todo es que está permitido subir, una experiencia inolvidable que no puedes dejar pasar.

"La construcción más grande, más imponente, la más monumental de Ek Balam, no sólo para Ek Balam es monumental, sino que para toda la península, porque está considerada como la segunda construcción monumental de importancia en la península -ya que la construcción número uno en monumentalidad está en Izamal y se llama la pirámide de Quichica-. A esta construcción le llaman la Acrópolis", contó Vázquez.

Esta construcción tenía varias funciones ya que contaba con habitaciones, además de tumbas:

"Le llamaron Acrópolis los arqueólogos por el hecho de que varias construcciones, es decir, los primeros tres niveles tuvieron una función residencial, pudo estar ocupado por más de 200 o o al menos 200 personas. Sólo los tres primeros niveles tienen función residencial".

El guía agregó: "Una segunda función sería la de tumba; la tumba es la joya de Ek Balam porque es una tumba cuya fachada es totalmente original y representa al monstruo de la tierra. La tercera función sería templos, o sea, una función religiosa".

"En un principio Ek Balam tenía comercio con Chichen Itzá, exportaba productos como el algodón, Ek Balam tenía control de productos marinos provenientes del Golfo de México; tenían acceso al área que hoy día es llamada Las Coloradas, de ahí obtenían sal", reveló el guía.

Consejos para visitar Ek Balam

Lo mejor para visitar esta zona arqueológica (y otras cercanas) es partir desde Valladolid, un hermoso Pueblo Mágico que cautiva por su esencia cálida con tardes relajadas que permiten tomar un respiro. La recomendación es hospedarse en el Hotel Mesón del Marqués que cuenta con una ubicación privilegiada, justo frente a la plaza principal lo que permite salir a caminar tranquilamente y regresar sin contratiempos.

Lo mejor es llegar temprano para poder recorrer la zona sin el sol en su punto más alto, porque el calor puede ser sofocante. No hay que olvidar protector solar, una gorra o sombrero y una botella de agua para hidratarse constantemente.

Un buen tip es acompañarse de un guía experimentado, en nuestro caso, Juan Manuel Vázquez Casanova nos apoyó en todo el recorrido con datos muy interesantes que permitieron conocer un poco más de este lugar y asombrarnos más a cada paso.

¿Cuánto cuesta la entrada?

El costo para acceder a la zona arqueológica Ek Balam es de 232 pesos para los mexicanos que muestren su INE (esto es la suma de 132 pesos de la cuota estatal y 100 de la cuota federal), para las personas con domicilio en Yucatán tiene un costo de 100 pesos.

Para extranjeros, la admisión genera tiene un costo de 581 pesos (la suma de 481 pesos de la cuita estatal y 100 de la cuota federal), los nuños de 3 a 12 años pagan 100 pesos.

El horario es de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas, es importante mencionar que el último acceso es a las 16:00 horas.