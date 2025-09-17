Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.

El Vicepresidente JD Vance exhortó a la gente de todo el país a que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y pidan a sus empleadores que los despidan”.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que “atacará, absolutamente”, a los manifestantes que participen en “discursos de odio” y dijo que tenía autoridad para investigar a las empresas que se negaran a imprimir carteles de vigilia conmemorativa para el activista conservador Charlie Kirk, informó ayer The New York Times.

“Los comentarios de Pam Bondi este lunes parecieron reflejar un esfuerzo más amplio de la Administración Trump para castigar a cualquiera que haya celebrado el asesinato de Kirk o incluso a personas que denunciaron su asesinato pero continuaron criticando sus posturas políticas, dice el diario. “No está claro con qué autoridad Bondi planeaba presentar demandas por ‘incitación al odio’ cuando la Primera Enmienda otorga amplias protecciones a la libertad de expresión que no incita directamente a la violencia”, añadió.

Bondi pareció retractarse cuando escribió en sus redes sociales que “la incitación al odio que traspasa los límites y se convierte en amenazas de violencia NO está protegida por la Primera Enmienda. Es un delito”. Pero la amenaza sigue.

La Fiscal fue duramente criticada por expertos conservadores, autores y legisladores.

Hate speech that crosses the line into threats of violence is NOT protected by the First Amendment. It’s a crime. For far too long, we’ve watched the radical left normalize threats, call for assassinations, and cheer on political violence. That era is over. Under 18 U.S.C. §… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 16, 2025

El Vicepresidente JD Vance ha pedido a la gente de todo el país que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y soliciten a sus empleadores que los despidan”. Esta campaña de denuncia ya llevó a que innumerables personas de diversos sectores sociales (maestros, personal médico y miembros de las fuerzas armadas) fueran despedidas de sus trabajos o suspendidos.

“La afirmación de Bondi de que el Departamento de Justicia podría presentar cargos contra una empresa por negarse a atender a clientes por razones políticas, podría entrar en conflicto con una decisión de la Corte Suprema que prohibió a las autoridades estatales castigar a un panadero de Colorado por negarse a hornear un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo. Un alto funcionario del Departamento de Justicia, que habló bajo condición de anonimato para transmitir discusiones internas, dijo que los comentarios de Bondi, aunque expansivos, tenían la intención de abordar sólo el incidente de Office Depot y no señalaban un esfuerzo más amplio para perseguir a las empresas que no cumplen con las normas”, dice el diario.

Este martes, los fiscales de Utah revelaron siete cargos contra Tyler Robinson por el asesinato a tiros de Kirk en un campus universitario la semana pasada, y dijeron que buscarían la pena de muerte. Los cargos incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave), obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, según un documento de acusación de 10 páginas detallado por Jeff Gray, Fiscal del condado de Utah, Utah.

La acusación alegaba una gran cantidad de pruebas que apuntaban a Robinson: confesó el asesinato a sus padres y a un compañero de piso —con quien mantenía una relación sentimental— y se encontró su ADN en el gatillo del rifle utilizado en el tiroteo.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, declaró Gray en una conferencia de prensa. Añadió que notificaba al Tribunal que la Fiscalía solicitaría la pena de muerte. “No tomo esta decisión a la ligera; es una decisión que he tomado de forma independiente como Fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas disponibles, las circunstancias y la naturaleza del delito”, añadió.

Robinson compareció por primera vez ante el Tribunal por video durante una breve audiencia el martes por la tarde, días después de que una rápida búsqueda terminara cuando su familia ayudó a entregarlo a la custodia de las fuerzas del orden. Impasible y con una bata antisuicidio, asintió cuando se le informó que la Fiscalía solicitaría la pena de muerte. El Juez ordenó a Robinson permanecer en prisión sin fianza.

La Fiscalía afirmó que Robinson, de 22 años, les dijo a sus padres que “hay demasiada maldad y que el tipo propaga demasiado odio”, en referencia a Kirk. También dejó una nota incriminatoria debajo de un teclado en un apartamento que compartía con su compañero de piso, según la Fiscalía. “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”, decía la nota.