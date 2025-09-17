Canadá confirma la visita de Mark Carney a México los días 18 y 19 de septiembre

Canadá aseguró que esta visita fortalecerá aún más la relación con México, pues brindará mayor prosperidad y seguridad a los trabajadores y empresas.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Canadá confirmó este martes la visita oficial del Primer Ministro, Mark Carney a la Ciudad de México los próximos 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de profundizar la asociación entre ambos países, y reforzar la prosperidad de América del Norte.

"En México, el Primer Ministro Carney se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum para elevar y ampliar la relación bilateral, con un enfoque en seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio", dijo el Gobierno de Canadá en un comunicado.

Tras la reunión entre el Primer Ministro Carney y la Presidenta Sheinbaum en la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Kananaskis, y la visita de los ministros Anand y Champagne a México en agosto, Canadá aseguró que este encuentro fortalecerá aún más la relación con México, pues brindará mayor prosperidad y seguridad a los trabajadores y empresas.

"Canadá y México tienen una fuerte relación, basada en más de tres décadas de libre comercio. Frente a un panorama global cambiante, estamos enfocados en elevar nuestras asociaciones en comercio, seguridad y energía", expresó Mark Carney sobre su visita.

El Gobierno de Canadá mencionó también que se está diversificando y fortaleciendo sus relaciones comerciales con socios confiables para crear carreras de alta remuneración, hacer crecer sus industrias, asegurar nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resistentes.