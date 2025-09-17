La orquídea extraviada del alma

I

La hormiga camina de cabeza

en las nubes del parabrisas;

mientras el estornudo en la curva

se despide del mundo.

Y sentados en el visionario balcón

creemos todavía

que si es posible

curar el dolor.

II

La vela encendida,

una suerte de evocación,

aparenta la media luna

de un sueño esquivo,

en la pared blanca del silencio.

Todo tiene su origen

en la inmensidad,

cada célula está impregnada

de su nocturno trayecto a la luz.

III

Al bajar los escalones

la mariposa se posa en el corazón,

sus alas son ya el palpitar;

el viento deja ese mutuo anhelo

de ser alma y cuerpo

por un momento.

Afuera,

el ruido es abrumador,

adentro también;

el mundo

convertido en cápsulas digitales

se acumula en la química de los cuerpos:

la textura emotiva es su aturdimiento,

altera la frecuencia de la comprensión

y desplaza su voluntad al paredón

de las acusaciones y reclamos,

un ajuste de cuentas permanente;

la incapacidad de amar la libertad

al pretender impedir el poder

de creación

de cada quien.

Algo tendremos que hacer,

ante la vida

y su descomunal ironía

que cada día renueva.

Hemos dejado de creer

y en ese limbo existencial

la tragedia se expande

por los poros de la conciencia.

IV

Compartir la dicha

de estar en la misma casa:

esta tierra ondulante

este cielo inacabable;

la inclinación de las ramas,

el humilde secreto de comprender

sin imponer,

el tiempo de cada uno

donde se conjuga el conocimiento

encarnado de acompañarnos,

sin amenazas,

al atrevernos a cruzar

los puentes de la infancia,

de las edades,

que se despliegan e intercalan

en una suerte de danza,

que nos reconoce en el gozo

del agradecimiento,

a pesar del abismo que crece

y nos circunda.

V

La habitación del cuerpo

en su holograma biológico

es la lluvia;

la resonancia aguda y grave de sus gotas,

su persistencia nocturna

raspa la madrugada

en los techos de lámina,

mientras los sueños cabalgan

y se dispersan

en los sembradíos

de temores, fallas y aciertos.

Cada día tiene su talante,

su negociación de incidir,

a veces se adelanta

al trazar un rumbo.

Saberlo seguir

más allá de tropiezos,

enfados, tormentas

saberlo seguir…

Esta intuición

que es nacimiento puro.

Rendija:

No se exhibe una ruta de entendimiento, se ahonda la dinámica de confrontación, no se aprecia la metamorfosis misma del contexto que obliga a modificar, no sólo discursos, sino las estrategias de cohesión que eviten una debacle generalizada que a nadie beneficia.

La radicalización sistémica digital se convierte en una trampa impresionista, que sólo ahonda las fracturas propias del poder en la era imperial de lo desechable. La evaporación de los contenidos sella la confrontación permanente, que impide oxigenar los cambios que las ideologías como lastres no pueden ocultar.

El desastre ético que desnuda los discursos y prácticamente los evapora; no tienen ya resonancia: La cruda realidad obliga a la pausa y al silencio, como clara señal de una conciencia viva que está dispuesta y obligada a asumir un nuevo camino.

Se perdió el tono político, cada vez es más una guerra entre pandillas.

La acumulación de riqueza para imponer el poder político en todos los órdenes de la República, se convierte en un agujero negro que puede engullir a la Nación. De esa hondura es el desafío que enfrentamos, y ahora sí, nadie se escapa a ejercer su responsabilidad de reencontrar la posibilidad de poder pronunciar el nombre de México, sin temor, ni vergüenza.