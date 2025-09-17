Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel; "no es el más agresivo", dice médico

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, padece cáncer de piel, reveló el jefe del equipo médico que le atiende, quien señaló que el cáncer "no es ni el más benigno ni el más agresivo", pero requiere vigilancia pues puede tener consecuencias más graves.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel en su etapa inicial, según confirmó este miércoles el médico Cláudio Birolini, jefe del equipo quirúrgico que lo atiende en el Hospital DF Star de Brasilia. El anuncio se produce un día después de que Bolsonaro fuera internado por un cuadro de vómitos e hipo severo, del cual recibió el alta médica alrededor de las 13:40 (hora local).

Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria y fue condenado recientemente a 27 años y tres meses de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado, acudió al hospital el pasado domingo 14 de septiembre para la extracción de ocho lesiones cutáneas sospechosas. El cuadro patológico, revelado hoy, identificó dos de ellas como carcinoma de células escamosas "in situ", un tipo de cáncer de piel confinado a las capas superficiales de la epidermis, sin invasión profunda en tejidos subyacentes.

"No es ni el más benigno ni el más agresivo; es un tipo intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", explicó Birolini a la prensa local, enfatizando que las células cancerígenas ya fueron removidas mediante biopsia y que no se prevé quimioterapia en esta fase. El médico recomendó un seguimiento clínico ambulatorio con revaluaciones periódicas para monitorear posibles nuevos focos. Además, se descartó cualquier relación entre este diagnóstico y la famosa puñalada que Bolsonaro sufrió en 2018 durante la campaña electoral.