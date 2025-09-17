Conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa fallece; cifra de muertes sube a 19

De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 32 personas hospitalizadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 33 ya fueron dadas de alta, a casi una semana del accidente.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó que el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 19 desde el día del accidente. Entre las más recientes víctimas mortales se encuentra Fernando Soto Munguía, el conductor el vehículo siniestrado.

De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 10:24 horas, al momento hay 32 personas hospitalizadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 33 ya fueron dadas de alta, a casi una semana del accidente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor de la pipa provocaron el accidente la tarde del pasado 10 de septiembre.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

Ayer también se reportó el fallecimiento de Gilberto Arón, de 47 años, quien estaba internado en el Hospital de Fray “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien se encontraba en el ISSSTE Zaragoza; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años, en el Hospital General Regional 197 Texcoco.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran:

Jesús García Tovar, de 40 años.

Armando Antillon Chávez, 45 años.

Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años.

Misael Cano Rodríguez, 39 años.

Irvino Uriel Carrillo Reyes, 20 años.

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años.

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 años.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años.

Eduardo Noé García Morales, sin definir.

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Jorge Islas Flores, 50 años, sin definir.

Alicia Matías Teodoro, 49 años.

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años.

Gilberto Arón, 47 años

Edgar Santiago Álvarez, 51 años.

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años.

Fernando Soto Munguía, 34 años

¿Qué pasó en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre, se registró una fuerte explosión de una pipa de gas se registró en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 15 perdieron la vida.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó el incidente en la zona.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.