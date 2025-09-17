Jazlyn, bebé víctima de pipa en Iztapalapa, en estado crítico estable tras cirugía

La bebé Jazlyn Azulet fue rescatada por su abuela, Alicia Teodoro Matías, quien falleció el pasado 13 de septiembre. La fundación Michou y Mau informó que, de acuerdo con especialistas, requerirá múltiples cirugías.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).-La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados dio a conocer ayer que la bebé Jazlyn, quien resultó quemada tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, salió de cirugía y se encuentra en estado crítico, pero estable.

"La paciente Jazlyn ingresó a quirófano la mañana de hoy para un procedimiento médico. De acuerdo con el equipo de especialistas, su estado de salud es crítico estable", explicó la fundación Michou y Mau.

Durante la valoración integral se decidió qué áreas requerirían injertos. También se evaluó el estado de la vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la incubación.

Jazlyn Azulet, de dos años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida el pasado miércoles, cuando una pipa de gas LP se accidentó y explotó el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La bebé fue rescatada por su abuela, Alicia Teodoro Matías, quien falleció el pasado 13 de septiembre y cuyo acto de proteger a la niña con su cuerpo de las llamas dio a vuelta al mundo.

Tras la explosión, Azulet fue trasladada al Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde continuará su tratamiento con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

La organización reconoció al personal del Centro Médico Siglo XXI por el respaldo otorgado, el cual permitió que el equipo médico pudiera valorar el estado de la niña y autorizar su traslado internacional.

Ayer por la noche, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó que el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 19 desde el día del accidente. Entre las más recientes víctimas mortales se encuentra Fernando Soto Munguía, el conductor el vehículo siniestrado.

De acuerdo con un reporte oficial, con corte a las 22:24 horas del 16 de septiembre, se tiene registrado que hay 32 personas hospitalizadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 33 ya fueron dadas de alta, a casi una semana del accidente.