Alertas sonarán en celulares durante simulacro del 19S. Así puedes activar la función

Por primera ocasión, durante el simulacro nacional del 19 de septiembre se implementará un sistema de alerta sísmica a través de teléfonos móviles. ¿Cómo funcionará y cómo activarlo? Aquí los detalles.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil anunció este miércoles que para el Simulacro Nacional del próximo viernes, por primera vez se realizará una prueba de alertamiento vía telefonía celular a nivel nacional, en el que participarán más de 80 millones de usuarios de manera simultánea.

"Será el evento más importante del año en materia de prevención. Además de los 14 mil 491 altavoces que integran el Sistema de Alerta Sísmica, por primera ocasión se activará el alertamiento por telefonía celular, alcanzando a más de 80 millones de usuarios", indicó Velázquez.

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital (ATD), detalló que se tratará de una alerta en tiempo real para todos los usuarios, sin que haya algunos que lo reciban con posterioridad, para lo cual hay colaboración de las empresas telefónicas.

“El mensaje aparecerá en la pantalla y emitirá un sonido que llama la atención, incluso si el teléfono está bloqueado, en silencio o en medio de una llamada. La prioridad es proteger vidas”, explicó Merino.

El 19 de septiembre a las 12:00 h (centro), durante el #SegundoSimulacroNacional2025, podría sonar una alerta en tu celular. 🤳🔊 Así se escuchará 👉 pic.twitter.com/u8UuQo4Mln — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2025

El funcionario recordó que el pasado 19 de abril se realizó un simulacro en el Valle de México con una eficacia de 98 por ciento, confiando en que en esta ocasión pudiera ampliarse la proporción de usuarios que reciban este mensaje.

De esta manera, México se convertirá en el cuarto país en el continente en implementar este sistema de alertas, sólo por detrás de Estados Unidos, Canadá y Chile.

El ejercicio de simulacro será este próximo viernes a las 12:00 horas tiempo del centro de México.

La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En otras entidades del país se simularán fenómenos distintos, como huracanes, tsunamis o incendios urbanos, para poder fortalecer la cultura de la prevención de la ciudadanía.

¿Cómo recibir la alerta y participar?

Si eres usuario de un dispositivo iPhone, puedes activar la configurador para recibir la alerta sísmica. Sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone. Dirígete a Notificaciones. Selecciona la sección de Alertas Gubernamentales. Activa la opción para recibir alertas de emergencia.

Para que las alertas funcionen, no es necesario descargar ninguna aplicación adicional ni tener saldo o conexión a Internet. Los usuarios de celulares que tengan sistema operativo de Android también pueden confirmar o activar la alerta sísmica en sus celulares, al activar la opción de recibir alertas de emergencia en la sección de configuración avanzada de Notificaciones.