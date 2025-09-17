Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas va al alza. ¿Cómo puedes tramitarla?

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 11:40 am

El Gobierno de México reveló que la demanda por la Tarjeta Finabien para el envío de remesas se ha duplicado. Si quieres saber cómo obtenerla, aquí te damos los detalles.

Ciudad de México, 17 de septiembre (Sinembargo).- Rocío Mejía Flores, Directora General de Financiera para el Bienestar, aseguró este miércoles que en el último mes y medio se duplicó la demanda de la Tarjeta Finabien, por lo que 50 mil de estas se encuentran en camino a los consulados mexicanos en Estados Unidos para que las y los migrantes paisanos puedan enviar dinero a México sin costo. Aquí te explicamos cómo tramitarla para enviar tus remesas.

“Tuvimos un crecimiento exponencial, prácticamente el mismo mes y medio se duplicó la demanda de tarjetas Entonces ya se mandaron a producir mucho más. Tenemos 50 mil tarjetas ya en camino a todos los consulados para ir previendo la demanda de los próximos meses. Traemos ya más de 67 mil tarjetas, ya más de 23 millones de dólares recibidos aquí en México y quiere decir que ya opera de manera eficiente”, señaló desde la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Flores reiteró que Finabien es la mejor opción para el envío de las remesas por su baja comisión y el tipo de cambio, pues permite envíos diarios de hasta dos mil 500 dólares, envíos mensuales de hasta 10 mil dólares y guardar hasta 20 mil dólares.

Rocío Mejía Flores aseguró que, hasta el momento, con las 67 mil 751 Tarjetas Finabien Paisano se han enviado 22 millones 863 mil dólares de remesas y hasta 31 millones 772 mil 872 pesos de México a sus familiares en Estados Unidos.

¿Cómo obtener mi Tarjeta Finaben?

Desde Palacio Nacional, Rocío Mejía Flores indicó que la Tarjeta Finabien se puede tramitar desde la página de internet en www.finabien.gob.mx. Posteriormente, esta se te entregará en los 53 consulados y en las mil 700 sucursales en México, la cual se entrega en un plazo máximo de 10 días.

Para solicitarla, debes presentar original de:

  • Identificación Oficial (INE).
  • Correo Electrónico.
  • Comprobante de Domicilio.
  • Únicamente se requiere un deposito mínimo de $50.00 pesos que formará parte de tu saldo disponible.

La Tarjeta Finabien también es un medio de pago nacional e internacional en cualquier establecimiento donde acepten tarjetas VISA.

