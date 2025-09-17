Francia, Egipto, China.. países alzan la voz para condenar ofensiva de Israel en Gaza

Europa Press

17/09/2025 - 2:28 pm

El mundo condena ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí estuvo semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad.

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Francia condenó "firmemente" este miércoles la ofensiva militar a gran escala lanzada por el Ejército de Israel con la intención de tomar la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, y ha dicho que la misma supone "una campaña destructiva que no tiene lógica militar".

"Francia pide a Israel que ponga fin a esta campaña destructiva, que ya no tiene ninguna lógica militar, y a reanudar lo antes posible las negociaciones con vistas a un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes", ha dicho el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado en el que subraya que los ataques militares habrían provocado "el desplazamiento forzoso de más de 300 mil personas" de la ciudad, donde quedan "más de 600 mil civiles".

Así, resaltó que "la extensión de esta operación se enmarca además en un contexto humanitario y sanitario de una gravedad extrema, marcado por la hambruna y la ausencia de acceso a bienes de primera necesidad y a cuidados de urgencia", motivo por el que ha vuelto a reclamar a Israel que "retire inmediatamente todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para permitir su envía inmediata, masiva y sin trabas".

El Ejército israelí estuvo semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) destacó que el inicio esta operación a gran escala contra la ciudad de Gaza supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja que "ahoda la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65 mil palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Por su parte, el Gobierno de Arabia Saudí condenó a la ofensiva terrestre a gran escala lanzada el martes por Israel para intentar capturar la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha lamentado la falta de "medidas efectivas" por parte de la comunidad internacional para hacer frente a los "crímenes" israelíes contra la población palestina.

El Ministerio de Exteriores saudí criticó en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X las "incursiones de las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza" y "su continua comisión de crímenes contra el hermano pueblo palestino" ante el silencio internacional frente a "este enfoque criminal, basado en la violación del Derecho Internacional".

Así, Riad ha alertado contra "la continuación del enfoque sangriento de Israel contra la Franja de Gaza" y ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte "medidas inmediatas" para "detener la máquina israelí de matar, hambre y desplazamiento contra el hermano pueblo de Palestina".

El Gobierno saudí solicitó además que "se apliquen con toda determinación todas las resoluciones internacionales pertinentes contra las autoridades de ocupación, de manera que se preserven las vidas inocentes en la Franja de Gaza y se garantice el cese inmediato de todas las formas de genocidio y desplazamiento forzoso".

El Gobierno de Egipto también se sumó a las condenas internacionales este miércoles y dijo que "no tolerará una segunda Nakba" al tiempo de que alertó que la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza demuestra su "su visión sobre el futuro de la región es muy diferente" a la que mantienen los países árabes de Oriente Próximo.

"Los palestinos no deben ser forzados a abandonar su patria. No toleraremos una segunda Nakba", ha dicho el Ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelati, en referencia al término usado para hacer referencia al desplazamiento masivo de población palestina tras la guerra de 1948, desatada a raíz de la creación del Estado de Israel.

"Estamos firmemente en contra de cualquier tipo de desplazamiento del pueblo palestino (de su tierra). La noción misma del desplazamiento es corrupta desde el punto de vista moral y legal, por no mencionar que es directamente ilegal", ha sostenido durante una entrevista concedida al diario egipcio Al Ahram.

Así, recalcó "no hay razón alguna para forzar a que los palestinos abandonen su patria y no hay nada similar al desplazamiento 'voluntario' en lo que está pasando en Gaza". "Esto es una clara línea roja para Egipto, cuya transgresión tendría graves repercusiones para la seguridad y estabilidad de la región", ha alertado Abdelati.

Las autoridades israelíes han emitido decenas de órdenes de evacuación para toda la Franja, empujando a la población hacia el sur, en medio de llamamientos desde el Gobierno israelí para un desplazamiento forzoso de la población a otros países de cara a una ocupación de la totalidad del territorio costero, algo rechazado por la comunidad internacional.

Abdelati cuestionó además a Israel por sus acciones en la Franja de Gaza y ha afirmado que el Gobierno israelí "está sembrando las semillas del odio y la animosidad, no las de la paz y la coexistencia". "Los horribles crímenes que ha cometido en Gaza dejarán una marca duradera que impactará a las generaciones venideras", ha añadido.

"Su fijación a la hora de hacer un uso excesivo de la fuerza tiene cortas miras y aleja a la región de cualquier expectativa de paz", ha lamentado, si bien ha incidido en que Egipto "sigue comprometido" con el acuerdo de paz firmado con Israel en 1979, cuando se convirtió en el primer país árabe en dar este paso y normalizar sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv.

En este sentido, ha esgrimido que este acuerdo "representa los pilares de la paz y la estabilidad en la región" y ha subrayado que "no debe ser socavado". "Egipto inició el viaje de la paz en Oriente Próximo. Fuimos pioneros y nuestra visión ha sido, de forma consistente, una que contempla que palestinos e israelíes puedan vivir en paz, libertad y dignidad", ha manifestado.

Aplauden alza de reconocimiento de Palestina

El jefe de la diplomacia egipcia ha aplaudido además los recientes anuncios de varios países --entre ellos Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y Luxemburgo-- sobre su próximo reconocimiento del Estado de Palestina, algo que ha descrito como "un paso significativo e histórico que refleja el creciente apoyo global a la causa palestina".

"Estos reconocimientos constituyen un paso clave de caar a afirmar los derechos legítimos del pueblo palestino, entre ellos el derecho a la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital", argumentó.

Por todo ello, defendió "seguir trabajando de forma diligente para poner fin a la guerra", incluso a pesar de los bombardeos ejecutados la semana pasada por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, que mataron a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí.

Sin embargo, dijoo en que "la responsabilidad no recae únicamente sobre Egipto", uno de los países mediadores, junto a Estados Unidos y Qatar. "Es obligación colectiva de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas evitar un mayor deterioro de la paz y la seguridad regional y contener una propagación del conflicto", ha mantenido.

"La comunidad internacional no puede permitirse la complacencia ni la indiferencia", ha dicho Abdelati, quien ha reseñado que "es imperativo romper el ciclo actual de violencia y abordar las continuas violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario por parte de Israel".

Irán señala complicidad de Estados Unidos

El Gobierno de Irán ha condenado este miércoles la ofensiva a gran escala lanzada desde el martes por el Ejército de Israel y ha subrayado que las tropas israelíes cometen "un genocidio" con "supervisión de Estados Unidos".





