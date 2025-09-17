El Papa León XIV expresa su solidaridad al pueblo palestino; llama a un alto al fuego

Desde su asunción como máxima autoridad de la iglesia católica, El Papa León XIV ha reiterado en varias ocasiones la importancia de abrirle las puertas al diálogo y poner fin a los conflictos armados en el mundo.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Papa León XIV expresó en sus redes sociales la preocupación que le aqueja en relación al genocidio del pueblo palestino perpetrado por el ejército de Israel desde octubre de 2023.

En su cuenta de X, el Jefe del Estado Vaticano expresó la cercanía que siente con los gazatíes y exhortó a poner fin al conflicto para darle paso a soluciones negociadas entre las partes.

"Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse -una vez más- de sus propias tierras", denunció el pontífice.

León XIV recordó ante los internautas que el "Señor Omnipotente", mandata el "no matarás" y puso en alto la dignidad humana como valor inviolable de todas las personas "que hay que respetar y custodiar".

En este sentido, llamó a implementar lo antes posible un alto al fuego que permita generar las condiciones para la liberación de los rehenes, alcanzar una solución diplomática y, así, respetar de manera integral del derecho humanitario internacional.

"Invito a todos a que se unan a mi sentida oración para que surja pronto un amanecer de paz y de justicia", recalcó el Papa.

Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse -una vez más- de sus propias tierras.

Ante el Señor Omnipotente, que ha mandado “No matarás” y ante la historia… — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 17, 2025

El diálogo para combatir la polarización

El Papa aboga por el "diálogo" para combatir la polarización, según manifestó al ser preguntado por esta cuestión. Así, asegura que lo promueve a través de las visitas de los líderes mundiales de las organizaciones multinacionales.

"En teoría las Naciones Unidas deberían ser el lugar donde se afronten muchas de estas cuestiones. Desgraciadamente, parece generalmente reconocido que las Naciones Unidas, al menos en estos momentos, han perdido su capacidad de reunir a la gente en torno a cuestiones multilaterales", dijo.

El pasado 8 de junio León XIV pidió al Espíritu Santo que "ilumine" a los responsables políticos de los países en conflicto para tener la "valentía de hacer gestos de distensión y de diálogo". Un llamado del Papa a poner en práctica "el mandamiento del amor", en el que también recordó que "el Espíritu rompe las fronteras y abate los muros de la indiferencia y del odio" en un mundo desgarrado por guerras y migraciones forzadas.

-Con información de Europa Press