Los cuerpos de 6 personas son abandonados en Ojuelos, Jalisco; FGE investiga hecho

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de Jalisco, los cuerpos de las seis víctimas presentaban visibles signos de violencia.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Jalisco localizó los cuerpos de seis personas no identificadas abandonadas en un predio del municipio de Ojuelos, Jalisco, muy cerca del límite territorial con el estado de Zacatecas.

En un comunicado oficial de la FGE se indicó que se trata de cuatro hombres y dos mujeres. La dependencia añadió que los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y bolsas de plástico con amarres. Algunos se encontraron con el rostro cubierto y con visibles signos de violencia.

Las indagatorias de la Fiscalía notificaron que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo 14 de septiembre en el zacatecano municipio de Pinos, por lo que se estableció que las víctimas habrían sido privadas de la vida en aquella entidad.

Se inició investigación tras el hallazgo de seis personas sin vida en un predio de Ojuelos, cerca del límite con Zacatecas. Gracias a la indagatoria se estableció que las víctimas habrían sido privadas de la vida en aquella entidad. Los detalles 👉🏼 https://t.co/NTyOa1bZS6 pic.twitter.com/G4WXh7Ruja — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 17, 2025

La Fiscalía acreditó que al menos una de las víctimas encontradas en el municipio de Pinos, se trata de la misma que fue encontrada este martes en Ojuelos, Jalisco, lo que sugiere que los cuerpos fueron traslados de una zona a otra.

Hasta el momento no se cuenta con información relativa a las víctimas, por lo que las labores de investigación continuarán para determinar la identidad de los fallecidos.

El comunicado de la FGE subrayó que "sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad".