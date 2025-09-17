John Hurley, Subsecretario de Inteligencia Financiera de EU, viajará a la CdMx

El funcionario destacó la cooperación con el Gobierno mexicano y subrayó que el Tesoro no permitirá que las organizaciones criminales mexicanas tengan acceso al sistema financiero de Estados Unidos.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, viajará este 18 de septiembre a la Ciudad de México en la que será su primera visita internacional desde que asumió el cargo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Hurley sostendrá encuentros con funcionarios del Gobierno de México y representantes de la industria para discutir estrategias conjuntas contra el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

"Esta visita se produce mientras la Administración Trump busca desmantelar los cárteles de la droga afincados en México y frenar la afluencia de fentanilo mortal a Estados Unidos", aseguró el Tesoro en un comunicado.

La visita ocurrirá luego de que el pasado el 25 de julio, el Tesoro diera a conocer sanciones contra Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector tres instituciones mexicanas a las que señaló de lavado de dinero.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.

El pasado 19 de agosto el Tesoro anunció una prórroga al respecto, por lo que a partir del 20 de octubre cuando comenzará la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana.