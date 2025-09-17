Gestionan amparos para Andrés y Gonzalo, hijos de AMLO. Ellos no estaban enterados

Los juicios de amparo promovidos a favor de Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán en Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas carecen de la firma de los promoventes.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Los abogados Francisco Javier Rodriguez Smith Macdonald y Eribel Mejía Barrios promovieron amparos a nombre del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra posibles órdenes de aprehensión o actos para incomunicarlos o forzar su desaparición sin que ellos estuvieran enterados.

“El Secretario de Organización no solicitó nada, por eso no está su firma. Tampoco autorizó”, confirmó a SinEmbargo una fuente de Morena.

Se trata de tres juicios de amparo promovidos por Francisco Javier Rodriguez Smith Macdonald, en la Ciudad de México y Zacatecas; y por Eribel Mejía Barrios, en Tabasco, quienes se ostentan como sus representantes, pero carecen de firma de los promoventes.

Juicio de amparo 1447/2025, presentado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, Jueza Sandra Adriana Carbajal Diaz.

Juicio de amparo 1728/2025, presentado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jueza Verónica Yessel Beltrán Murguía.

Juicio de amparo 2098/2025, presentado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio

En los recursos promovidos se reclama la presunta incomunicación, la no localización, la ilegal detención y privación de la vida, por hechos consistentes en delitos de delincuencia organizada, evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos; y se solicita la suspensión de plano para cesar ejecución de los actos reclamados.

Aunque los tres amparos carecen de la firma de los promoventes, esto no impide la promoción del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que se considera de carácter urgente ante la naturaleza de los actos reclamados (incomunicación y privación de la vida, entre otros).

En el recurso promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald también se incluye a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Roberto Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselin Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres "contra actos del titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas y otras autoridades".

Cabe destacar que la nueva titular del Juzgado Noveno Verónica Beltrán Munguía, concedió la suspensión de plano como lo dicta la ley en este tipo de actos.

"Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la desaparición forzada y posibles actos de tortura e incomunicación de las personas quejosas, en ese sentido, para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato cesen la desaparición forzada, la incomunicación y posible tortura que se dice es objeto las personas quejosas, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución", indicó en su resolución.

Lo mismo ocurrió este miércoles en Zacatecas, donde la Jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, concedió a Andrés Manuel y Gonzalo, una suspensión de plano y oficio para efecto de que no sean detenidos y cesen de inmediato malos tratos e incomunicación. A la par, pidió a los quejosos ratificar la demanda de amparo promovida a su favor en un plazo de tres días.