Paraguay expulsa a Bermúdez Requena y lo trasladan a México; lo llevarán al Altiplano

Paraguay expulsó este martes a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, quien será trasladado a México e internado en el Cefereso 1 del Altiplano.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Paraguay expulsó este miércoles a Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", señalado como líder del cártel La Barredora, para que sea trasladado a México donde existe una orden de aprehensión en su contra. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco será internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

El procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal número 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La acción fue articulada por el Fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el Juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley Número 6984/2022 “De Migraciones”.

Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SRE_mx el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su… pic.twitter.com/iUEvKFoAVn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025

La entrega se concretó a las 17:00 horas del día señalado, en estricta coordinación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo con el fortalecimiento de la cooperación internacional, el respeto a los principios del derecho internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.