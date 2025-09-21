El asesinato de Silverio, cocinero y padre mexicano, genera repudio en todo Chicago

Silverio Villegas González fue abatido a tiros la mañana del pasado viernes 12 de septiembre en Chicago por un agente del ICE. Los hechos ocurrieron mientras los agentes migratorios realizaban un operativo en esa ciudad, considerada como “santuario” para la comunidad migrante.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Con una vigilia, amigos, vecinos y organizaciones en favor de la comunidad migrante se manifestaron el pasado lunes por el asesinato de Silverio Villegas González, un migrante mexicano, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés), hecho que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre, mientras la víctima intentaba huir de una redada.

Silverio Villegas González era un migrante mexicano de 38 años de edad, originario de la comunidad Loma de Chupio, ubicada en el municipio de Irimbo, en el estado de Michoacán, quien residía en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en donde se desempeñaba como cocinero, oficio con el que mantenía a sus dos hijos pequeños, ya que, de acuerdo con algunos testimonios publicados en redes sociales, era padre soltero.

Chicago Mourns Immigrant Killed by ICE Agent. Silverio Villegas-Gonzalez, a 38-year-old immigrant, was fatally shot by an ICE agent during a traffic stop in Franklin Park, Chicago. pic.twitter.com/uf2ZVglzu6 — Ibadan Watch (@IbadanWatch) September 15, 2025

Este miércoles 17 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre el asesinato de Villegas González, el cual condenó y explicó que ya solicitó toda la información del caso al Gobierno de Estados Unidos. “Se solicitó toda la información al gobierno de los Estados Unidos y estamos atendiendo, tanto a la familia, como en la investigación de realmente qué pasó. Eso es lo primero”, dijo la mandataria federal.

“Estamos a través de la Cancillería buscando diferentes mecanismos, porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes allá con los Consulados, que han avanzado mucho, la verdad; todavía hay más que hacer, pero han avanzado mucho en la comunicación, en la asesoría, en la comunicación, en el momento que ocurre una detención con los Consulados”, añadió.

Enfatizó que, de manera diplomática, el Gobierno mexicano ha expresado que no están de acuerdo con las políticas antimigrantes que ha implementado el Gobierno de la Unión Americana. Además, reiteró que su Administración está a la espera de la investigación, a fondo, correspondiente y por otro lado se le está brindado el apoyo a la familia de la víctima, así como a otros connacionales que lo requieran, a través de la embajada de México en Estados Unidos.

#MañaneraDelPueblo. Informa @Claudiashein que se está trabajando una nota diplomática ante la muerte del mexicano Silverio Villegas González, originario de Michoacán, después de una redada en Chicago. Señala que ha mejorado la situación de los consulados, pero todavía falta para… pic.twitter.com/1wCde89oZV — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2025

“No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Entonces, la estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos, y asesorando y apoyando a los paisanos en todo lo que se requiere”, dijo la mandataria federal.

Chicago se prepara para un despliegue federal de fuerzas de seguridad, anunciado por el Gobierno del Presidente Donald Trump que forma parte de una estrategia para combatir la criminalidad y reforzar el control migratorio, denominada Operación Midway Blitz, y que está enfocada en las llamadas ciudades santuarios, como lo es Chicago, en donde cuentan con políticas de protección a migrantes, evitando así su detención y deportación, lo que ha generado tensión con autoridades federales.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Norma Hernandez, legisladora demócrata, integrante de la Cámara de Representantes de Illinois por el distrito 77, detalló que Villegas González era padre soltero y que al momento del ataque, mismo que condenó, “estaba dejando a sus hijos en la escuela”, por lo que también hizo un llamado para que quienes pueden se sumen a la donación que se organizó para apoyar a la familia del migrante.

“Silverio Villegas-González, residente de Franklin Park, era padre soltero de dos niños pequeños. Estaba dejando a sus hijos en la escuela cuando ICE le quitó la vida trágicamente. Sus donaciones serán de gran ayuda para su familia y sus hijos”, destacó la legisladora demócrata en su mensaje, el cual fue acompañado de dos fotografías en las se aprecia que ella se unió a la manifestación del pasado lunes.

Please donate. Silverio Villegas-Gonzalez, resident of Franklin Park, was a single father of two young boys. He was dropping off his kids to school when ICE tragically took his life. Your donations will truly help their family and his children. #JusticeForSilverio #AbolishICE pic.twitter.com/ygG9jw0q0L — Norma Hernandez 👩🏽‍💻🌺🇲🇽✨ she/ella (@NormaHndezIL) September 14, 2025

Una mujer identificada como Blanca Mora, quien dijo ser pareja sentimental del mexicano, concedió una entrevista al medio Univisión Chicago, en donde cuestionó el actuar de las autoridades estadounidenses durante la detención de su novio, quien, afirmó, no era un delincuente. “Tenían una orden de arresto, lo hubieran dejado llegar a su casa y lo hubieran detenido”, dijo la mujer. “No es un delincuente, lo repito (...) la gente que lo conoce sabe”, agregó.

Por su parte, el también legislador Jesús, “Chuy”, García declaró al mismo medio que solicitará a las agencias federales correspondientes que transparenten las órdenes judiciales, así como las grabaciones de las cámaras corporales en el caso del migrante mexicano. “Esto es precisamente lo que buscaba la administración Trump al declarar la invasión de Chicago”, comentó el Congresista durante la protesta que tuvo lugar por el asesinato de Villegas González.

Vecinos, legisladores y activistas acudieron el pasado lunes 15 de septiembre a una manifestación en protesta por el asesinato del migrante mexicano, razón por la que también bloqueron la intersección de West Grand Avenue y Emerson Street en Franklin Park, lugar en donde ocurrió el ataque contra Silvano, a quien sus vecinos describieron como un hombre “alegre” y que lucho mucho por obtener la custodia de sus hijos.

El medio Chicago Sun Times consignó el testimonio de una mujer identificada como Imelda López, una vecina y quien, además de encender algunas de las veladoras que formaron parte del memorial de Villegas, recordó que Silverio luchó mucho por sus hijos. “No sabes cuánto trabajó para recuperar a sus hijos”, comentó la mujer durante la manifestación.

People attend a vigil for Silverio Villegas González, who was shot and killed Friday by an Immigration and Customs Enforcement officer during a traffic stop Monday in Franklin Park. pic.twitter.com/sY2chNgMy8 — armando l sanchez (@mandophotos) September 16, 2025

Otra mujer, quien dijo llamarse Gabi Cosme, señaló al mismo medio que Villegas González era una persona “alegre”, quien siempre compartía una sonrisa con sus vecinos. “Cada vez que lo veía con sus hijos, estaban tan felices”, dijo la mujer, quien también expresó su preocupación por las redadas antimigrantes. “Esto me ha preocupado mucho, que haya sucedido tan cerca de nosotros es algo que simplemente no podemos aceptar”, agregó.

Por su parte, la organización Alianza de Chicago exigió justicia por el homicidio del migrante mexicano, de quien dijo “fue arrancado de la vida de su familia y de su comunidad como tantos de nuestros seres queridos han sido arrancados de nuestras vidas y obligados a sufrir en detención migratoria”. “¡Exhortamos a todos los poderes fácticos a que defiendan la justicia, acusen a los agentes implicados en este asesinato, cierren las instalaciones de Broadview y saquen a ICE de nuestras calles!”, agregó en otro mensaje en X.

The Chicago Alliance Against Racist and Political Repression condemns in no uncertain terms the brutal murder of Silverio Villegas-Gonzalez at the hands of Immigrations and Customs Enforcement officers in Franklin Park, IL. pic.twitter.com/Q4qLg9emU6 — The Chicago Alliance (@CAARPRNow) September 15, 2025

Silverio Villegas González fue abatido a tiros la mañana del pasado viernes 12 de septiembre en Chicago por un agente del ICE. Villegas González se encontraba en la ciudad en calidad de migrante sin documentos. Los hechos ocurrieron mientras agentes del ICE realizaban un operativo en Chicago. Al indicarle que se detuviera, Silverio Villegas González intentó huir en el vehículo que conducía. Durante la maniobra, arrastró a uno de los oficiales con el automóvil.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Villegas González “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes” durante un control de tráfico. En el comunicado oficial que emitieron las autoridades señaló que "uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado a una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", lo que ocasionó la muerte a Villegas González.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se trataba de un "un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria" que había entrado en Estados Unidos "en una fecha y hora desconocidas". Según fuentes periodísticas, Silverio Villegas González era el objetivo principal del operativo.

ICE just killed someone in Franklin Park, Illinois. I hope the state press charges. pic.twitter.com/V1ArJ97i4H — Nurses Against Dick Pics. 🪷🇺🇦 (@ClaudetteGGibs1) September 13, 2025

Tras la muerte del migrante, el Consulado General de México en Chicago corroboró la nacionalidad del fallecido y puso a disposición de los deudos sus servicios; además, la representación diplomática solicitó al ICE toda la información relativa a las circunstancias en las cuales el connacional recibió disparos por parte del oficial del ICE.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Extensores (SRE) condenó el asesinato de Silverio y aseguro que se había puesto en contacto con los familiares de la víctima para brindarles todo el apoyo que requieran en estos momentos. "El personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del Sr. Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran", señaló la dependencia federal.

"Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el Sr. Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos", sostuvo la SRE.