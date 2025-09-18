El conductor del autobús que chocó con tren en Atlacomulco es vinculado a proceso

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 10:39 pm

Gustavo Alfredo “N” fue imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones derivados del accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el Estado de México.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Este miércoles, un Juez del Estado de México vinculó a proceso a Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús que fue embestido por un tren de carga en Atlacomulco, el cual dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 62 lesionadas.

La determinación se tomó tras una audiencia realizada en el penal estatal de El Oro, donde se acreditaron pruebas suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones derivados del accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el Estado de México.

Durante la diligencia, el Juez valoró las evidencias presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las cuales incluyeron peritajes en materia criminalística y de tránsito, además de declaraciones de testigos.

A raíz de ello, la autoridad judicial ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada contra el imputado, por lo que permanecerá recluido en el penal mencionado mientras se desarrolla el proceso. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Servicios de emergencia y Servicio forense recuperan los cuerpos de las personas que fallecieron durante el accidente del tren que se llevó un camión de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

De acuerdo con la carpeta de investigación, el aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas del pasado lunes en el municipio de Atlacomulco, y fue captado por cámaras de seguridad, mismo que se hizo viral en redes sociales.

Según las autoridades mexiquenses, en el percance se vio involucrado un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, mientras que el ferrocarril es propiedad de la empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México).

En una grabación que circula en Internet se logra apreciar el momento en el que un autobús de dos pisos intenta ganar el paso al tren, sin embargo, no logra cruzar las vías debido al tránsito y termina siendo impactado por el ferrocarril.

El choque dejó como saldo la muerte de 10 personas, entre ellas siete mujeres y tres hombres, además de 62 pasajeros lesionados, de los cuales 36 eran mujeres y 26 hombres. En tanto, el conductor de la unidad huyó tras el incidente, lo que generó un operativo de búsqueda en su contra.

Días después, agentes de la FGJEM localizaron al operador en un fraccionamiento de Morelia, Michoacán, quien fue detenido y trasladado al penal de El Oro, donde permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Por ahora, la Fiscalía estatal concentra su investigación en las muertes y las lesiones ocasionadas a los pasajeros. Una vez que concluyan los dictámenes técnicos, se determinará si el Ministerio Público Federal asume la competencia en dicha parte del caso.

Por su parte, la empresa CPKC de México emitió un comunicado, en el que expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y lamentó el accidente ocurrido en el municipio de Atlacomulco, Edomex, en el que un tren arrolló a un autobús.

En dicho documento, la empresa también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mexiquenses y facilitar la información requerida para que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes en torno a este accidente.

