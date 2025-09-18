Mega Centro de Vacunación contra Sarampión abre en la CdMx: ¿Dónde y cuándo asistir?

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 10:17 pm

El Gobierno de la Ciudad de México abrió un centro de vacunación contra el sarampión en Ciudad Universitaria ante el creciente brote de esta enfermedad.

Hasta el 15 de septiembre sumaban cuatro mil 572 casos de sarampión confirmados y 19 defunciones en todo el país.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud federal abrió este miércoles un Mega Centro de Vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México ante el creciente brote de esta enfermedad. Aquí te compartimos la ubicación, fechas y horarios para que puedas protegerte contra esta enfermedad.

La instalación de este centro forma parte de la campaña del Gobierno Federal para combatir el sarampión, enfermedad que hasta el pasado 15 de septiembre registraba 4 mil 572 casos acumulados confirmados y 19 defunciones en todo el país.

¿Dónde está el mega centro de vacunación?

Para aumentar la protección de la población ante el brote de sarampión y limitar su propagación, la Secretaría de Salud instaló un centro de atención donde  la ciudadanía podrá vacunarse de forma gratuita contra el sarampión, la rubéola y las paperas, el cual está ubicado en:

  • El estacionamiento tres, acceso G del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, a un costado de la avenida Insurgentes dirección sur.

Dicho establecimiento abrió este miércoles 17 de septiembre y estará abierto hasta el próximo viernes 19 de septiembre en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

El objetivo de la Secretaría de Salud es aplicar 10 mil dosis en tan sólo tres días para mantener protegida a la población de la capital del país.

¿Quiénes se pueden aplicar la vacuna?

En el Mega Centro de Vacunación se aplicará la vacuna triple viral (SPR) a todas las personas interesadas de entre seis meses a 49 años de edad. Los interesados sólo necesitan acudir y presentar:

  • Cartilla Nacional de Salud, pero no es indispensable para recibir la vacuna.

Tampoco se requiere inscripción previa para acudir al Mega Centro; simplemente presentarse en la fecha, horario y lugar indicados. Si este centro de vacunación no te queda o tienes dudas, puedes llamar al 079 para saber dónde está el centro de vacunación más cercano.

Además de aplicar la vacuna, en el centro de vacunación hay pasantes de Enfermería y Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que realizan toma de presión y glucosa.

¿Quiénes no pueden ponerse la vacuna?

Aunque la vacuna contra el sarampión ayuda a prevenir esta enfermedad, las autoridades recordaron que no deben vacunarse las mujeres embarazadas, las personas con inmunosupresión grave (como pacientes en tratamiento contra el cáncer, con trasplantes recientes o con VIH avanzado), así como quienes hayan presentado una reacción alérgica severa a una dosis previa o a alguno de los componentes de la fórmula, como la gelatina o la neomicina.

La inmunización también está contraindicada en menores de seis meses de edad y quienes presenten síntomas de una infección respiratoria activa como fiebre moderada o alta, o que atraviesan una enfermedad aguda. La vacuna tampoco se recomienda a quienes han recibido transfusiones de sangre o inmunoglobulinas recientemente o con tuberculosis activa sin tratamiento. A las mujeres que planean un embarazo, se les aconseja que esperen al menos un mes después de vacunarse antes de concebir.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades.

