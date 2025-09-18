ABC retira show "Jimmy Kimmel Live!” por monólogo del presentador sobre Charlie Kirk

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- ABC, canal de la cadena Disney, anunció este miércoles que el programa Jimmy Kimmel Live!! fue "suspendido indefinidamente" luego de que el lunes pasado su presentador realizara un monólogo sobre el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre.

Kimmel, quien encabeza dicho talk show, desde 2003, sugirió en su monólogo de apertura que Tyler Robinson, el hombre acusado de disparar a Kirk la semana pasada en una universidad de Utah, estaba alineado con el movimiento Make America Great Again (MAGA) del Presidente Donald Trump .

“La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo Kimmel en su programa que tiene ya 22 años al aire.

″‘Jimmy Kimmel Live!’ será suspendido indefinidamente”, confirmó un portavoz de ABC a NBC News este miércoles.

Dicho anuncio se dio poco después de que Nexstar Media Group informó que sus estaciones de televisión, propiedad de la compañía y “socias afiliadas a la cadena de televisión ABC, reemplazarán a ‘Jimmy Kimmel Live!’ a partir del programa de esta noche”.

De acuerdo con CNBC, horas antes, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), Brendan Carr, le dijo al podcaster conservador Benny Johnson que los comentarios de Kimmel eran “realmente enfermizos” y que había “sólidos argumentos” para tomar medidas contra ABC y Disney.

🚨OFFICIAL: JIMMY KIMMEL CANCELED Here’s the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — Jeremy Kamali (@JeremyKamali) September 17, 2025

Este es un problema muy grave para Disney en este momento. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o la FCC tendrá que asumir más trabajo por delante”, añadió el funcionario de la administración Trump.

“Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en el interés público”, agregó Carr.

De acuerdo con CNBC, Nexstar, que busca la aprobación de la FCC para una fusión de 6 mil 200 millones de dólares con Tegna, dijo en una declaración oficial: “Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

Andrew Alford, presidente de la división de Radiodifusión de Nexstar, declaró: "Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos".

El Presidente Donald Trump celebró la decisión y felicitó a la cadena ABC por su decisión:

"Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC! Presidente DJT", escribió Trump en su cuenta de red Truth Social.