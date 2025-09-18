"No me preocupa que 'cante'", dice Adán Augusto por la llegada de Bermúdez a México

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 9:46 pm

Adán Augusto reiteró que nunca recibió un aviso o notificación de las actividades selectivas de Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido por las autoridades de Paraguay.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Tabasco y Senador, Adán Augusto López Hernández, aseguró este miércoles que se mantiene tranquilo y sin preocupaciones ante la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal “La Barredora” y exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, luego de ser detenido la semana pasada en Paraguay.

Durante una entrevista con medios locales, el integrante de Morena fue cuestionado sobre un posible vínculo con la organización delictiva, a lo cual respondió estar tranquilo sobre su historial como funcionario público.

“¿Sabe cantar, no? No, no me preocupa", manifestó el integrante de la bancada de Morena.

López Hernández recordó que conocía a Bermúdez desde hace más de 20 años y que coincidieron en distintas instancias gubernamentales; él ocupó cargos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y Bermúdez fue director operativo, subsecretario y director de Seguridad Pública en distintos periodos.

"A Hernán yo lo conozco desde luego desde hace muchos años. Coincidimos en el Gobierno cuando yo [estuve] en Tabasco. [También] fui Presidente de la Junta de de Conciliación y Arbitraje, ahí lo conocí. Él era creo Director Operativo, en aquella época, de la Dirección de Seguridad Pública. Más adelante yo fui subsecretario de Gobierno y el fue Director General de Seguridad Pública, lo conozco desde esa época. Antes que a él conocí a su hermano, empresario tabasqueño, a quien también yo le hice algunas escrituras públicas y le presenté servicios notariales", indicó.

Sin embargo, al referirse a su conocimiento sobre las actividades de Bermúdez, el legislador aseguró que nunca recibió reportes ni avisos sobre actos delictivos mientras fue Gobernador de Tabasco o subsecretario de Gobierno, pues reiteró que su trayectoria es pública y transparente.

"Jamás en los tiempos, yo nunca recibí un aviso o una notificación que ahora señalan a Bermúdez", detalló frente a la prensa.

El Senador también explicó que, aunque su relación con Bermúdez sólo incluye lo laboral, no ha otorgado concesiones ni tiene responsabilidad sobre los negocios del exfuncionario. Además, reiteró que cualquier situación legal que lo involucre deberá resolverse ante las autoridades correspondientes.

Paraguay expulsa a Bermúdez y lo trasladan a México

El Gobierno de Paraguay expulsó este miércoles a Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", señalado como líder del cártel "La Barredora", para que sea trasladado a México donde existe una orden de aprehensión en su contra. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco será internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con el Ministerio Publico de Paraguay, el procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal número 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

"La acción fue articulada por el Fiscal adjunto, Manuel Doldán Breuer; el Juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal; el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter; y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley Número 6984/2022 'De Migraciones'", indicó el MP local.

Hernán Bermúdez Requena es acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora” que opera en Tabasco, la cual se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez.

