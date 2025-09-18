PuntosYComas ¬ A Salinas Pliego no le alcanzaría para ganar en 2030 ni con el PRIAN

Incluso si el Partido Verde Ecologista de México traicionara a Morena y el partido Movimiento Ciudadano aceptara unirse a las huestes tricolores de Alejandro Moreno Cárdenas y a las albiazules de Jorge Romero Herrera, los números no le alcanzarían a Salinas Pliego.

Ciudad de México 17 de septiembre, (SinEmbargo).– Las filas de la oposición que encabezan PAN y PRI se ilusionan con la idea de que el magnate evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego podría ser su abanderado en los comicios del 2030. Sin embargo, pese al optimismo de quienes asumen como salvadores de la patria y en contra del comunismo que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación, los números no cuadran en favor de una oposición que día con días se desmorona y pierde puntos frente a una mayoría de ciudadanos que ven con escepticismo a quienes no han logrado articular una propuesta que emocione a la gente.

La mala noticia para Ricardo Salinas y para quienes pretendan que sea su potencial candidato, para encabezar esa extraña cofradía de panistas, priistas, académicos e intelectuales acostumbrados a los apapachos del gobierno, así como empresarios de extrema derecha que siempre han pretendido apoderarse y hacer negocios con los bienes públicos, es que estarían destinados a la derrota aún sumando todos los votos y porcentajes de sufragios de la oposición, considerando incluso que el Partido Verde Ecologista de México traicionara a Morena y que el partido Movimiento Ciudadano aceptara unirse a las huestes tricolores de Alejandro Moreno Cárdenas y a las albiazules de Jorge Romero Herrera.

Desde los comicios de 2012, los votos y los porcentajes de la oposición han ido en caída libre. De los nuevos potenciales integrantes de una alianza opositora el Partido Verde ha crecido a la sombra de Morena, en tanto que el partido Movimiento Ciudadano se ha convertido en el repositorio de todos los políticos defenestrados por PAN, PRI y PRD, para aumentar sus votaciones en las regiones en las cuales los militantes de esos partidos conservan algún prestigio o influencia.

Los aliados de Peña Nieto

En los comicios de 2012 empezó el derrumbe de la oposición. Aún en la victoria y en alianza electoral entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto recuperó la Presidencia del país con la votación más baja en toda la historia de su partido: apenas el 38.20 por ciento. Solo tres puntos por encima del 35.89 por ciento con el que el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le arrebató la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, una victoria que se considera fraudulenta.

En esos comicios el PAN apenas alcanzó el 25.39 por ciento y por separado, el PRI logró un 32.61 por ciento. Su aliado en esos comicios, el Verde Ecologista logró el 5.59 por ciento de los sufragios en favor de Peña Nieto. Irrumpió en esos comicios Andrés Manuel López Obrador con el 31.60 por ciento de los votos.

Desde entonces, hasta la fecha, la oposición no ha podido recuperarse.

El hundimiento de la oposición

En la contienda presidencial del 2018 el PAN bajó su porcentaje hasta el 17.65 por ciento y en alianza con Movimiento Ciudadano y el PRD, su candidato presidencial subió su porcentaje en coalición al 22.27 por ciento.

El PRI, rumbo al abismo, llegó al 13.56 por ciento y Morena, sólo, por su cuenta, alcanzó el 44.49 por ciento de los sufragios. En esos comicios presidenciales, el Partido Verde, aliado con el PRI, apenas logró el 1.85 por ciento en la votación presidencial.

La oposición llegó al 2024 en caída libre. El PAN se derrumbó hasta el 16.04 por ciento; su socio, el PRI se quedó en 9.54 por ciento en la elección presidencial en tanto que su tercer socio, el Partido de la Revolución Mexicana, simplemente perdió el registro al no lograr el 3 por ciento en la votación nacional.

Y Morena se consolida con el 45.52 por ciento de toda la votación. Sus aliados, el Partido del Trabajo, suma el 6.45 por ciento y el Verde Ecologista, abrigado por Morena logra el mejor resultado de su historia con el 7.78 por ciento de los sufragios en los comicios presidenciales.

En el comparativo, de toda la potencial oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, e incluso el Partido Verde Ecologista de México, con base en sus más recientes resultados, sumarían el 44.49 por ciento. Pero Morena, por separado, sin aliados, llegaría al 45.52 por ciento. Esta es una mala noticia para el magnate de Televisión Azteca, pues ni aun sumando toda la oposición tendría posibilidades de ganar.

Las dos más recientes encuestas de la consultora Enkoll reflejan el triste panorama de la oposición. El 28 de julio de 2025 publicó registros del 48 por ciento de respaldo a Morena; 14 por ciento al PAN; 6 por ciento al PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente y apenas un 3 por ciento de respaldo al Partido Verde.

El primero de septiembre del 2025 el panorama de Enkoll es igual de desolador para la oposición: Morena, con 45 por ciento de aprobación; el PAN con 13 por ciento; PRI y Movimiento Ciudadano, con 7 por ciento cada uno, respectivamente y el Partido Verde, con apenas 3 por ciento de apoyo. Con esos números difícilmente podrían ganar la Presidencia.