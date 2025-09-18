Silza destinará recursos extra para indemnizar a víctimas de explosión en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 10:57 pm

La Transportadora Silza dio a conocer que aportará recursos adicionales a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, a través de la FGJ-CdMx.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, informó este miércoles que destinará recursos adicionales a los seguros ya existentes, con el fin de garantizar que las personas lesionadas y los familiares de quienes perdieron la vida reciban la indemnización y el apoyo económico correspondientes.

Por medio de un comunicado, la compañía confirmó que presentó cuatro pólizas de seguro vigentes ante las autoridades, pero aseguró que sumará recursos propios para cubrir de manera íntegra los daños ocasionados por el accidente, el cual ha dejado a 20 personas fallecidas y 64 hospitalizadas, en las que 33 ya fueron dadas de alta.

Asimismo, Silza reiteró que trabajará en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), instancia que se estableció como canal de comunicación entre la empresa y los afectados, a fin de organizar la entrega de apoyos y dar seguimiento a las necesidades de las víctimas.

“Reiteramos su total solidaridad con las víctimas y familias afectadas por el lamentable accidente ocurrido el 10 de septiembre. Reafirmamos nuestro compromiso de colaborar de forma cercana y coordinada con las autoridades para garantizar una reparación justa, digna y conforme a derecho", se lee en el boletín.

La Transportadora Silza dio a conocer que aportará recursos adicionales a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, a través de la FGJ-CdMx.
La Transportadora Silza dio a conocer que aportará recursos adicionales a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, a través de la FGJ-CdMx. Foto: Especial

En el mismo documento, la transportadora explicó que ya ha comparecido ante el Ministerio Público, sin embargo, expresó su disposición para continuar aportando información y recursos financieros que garanticen la reparación integral del daño. Además, manifestó su interés en mantener la colaboración permanente con las autoridades para atender a las familias impactadas.

Por otra parte, dio a conocer que la Fiscalía capitalina, encabezada por Bertha Alcalde Luján, habilitó la línea telefónica 55 46 09 44 32 para que las víctimas o sus familiares soliciten orientación y reciban acompañamiento durante el proceso de indemnización, lo que permitirá canalizar de manera más eficiente las solicitudes hacia la empresa.

Finalmente, la compañía Silza agradeció la intervención de las instituciones de salud de la Ciudad de México, que brindaron atención inmediata a los heridos tras la explosión, pues destacó que la colaboración interinstitucional ha sido fundamental para ofrecer asistencia médica a los afectados.

La CdMx anuncia Comité de Solidaridad para víctimas

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un Comité de Solidaridad para atender a las víctimas de la explosión de la pipa de gas, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este comité estará integrado por organismos internacionales, instituciones académicas, asociaciones civiles, representantes empresariales y dependencias de la Administración capitalina, a fin de apoyar a las y los afectados del siniestro.

Este comité, de acuerdo con las autoridades, busca garantizar transparencia en el manejo de los recursos y dar certeza a la ciudadanía de que cada aportación llegará a las personas lesionadas o a los familiares de quienes perdieron la vida en la explosión.

“Hemos decidido crear un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el puente de La Concordia hace una semana, y el objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, explicó Brugada Molina.

La funcionaria local señaló que el comité también servirá como mecanismo permanente de apoyo, ya que las consecuencias del accidente no se limitan al corto plazo. En este sentido, destacó que se dará acompañamiento a las familias en materia de salud, atención psicológica y asistencia económica.

¿Quiénes integrarán el nuevo comité?

El Gobierno capitalino adelantó que, en los próximos días, se extenderán invitaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Cruz Roja Mexicana, y a representantes de la sociedad civil, para contribuir a la causa lo más pronto posible.

Con ello, Clara Brugada aseguró que se espera "definir una cuenta donde puedan depositar y luego distribuirlo a las personas afectadas".

En el mismo evento, el Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, precisó que hasta el momento se han entregado 53 apoyos emergentes. De esa cifra, 36 fueron otorgados a personas lesionadas y 17 a familias de víctimas mortales, mientras que ocho entregas más están programadas para esta semana.

Asimismo, indicó que se ha desplegado a un grupo servidores públicos que dan acompañamiento a los familiares de las víctimas, tanto en las inmediaciones de los hospitales donde esperan noticias de los pacientes hospitalizados, como mediante atención telefónica dirigida a quienes ya fueron dados de alta.

