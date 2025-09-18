VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 11:08 pm

Estudiantes del Cetis 78 en Altamira golpearon a un docente acusado de acoso; autoridades suspendieron clases e iniciaron investigaciones.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) número 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, agredió físicamente al profesor Julio César, a quien señalaron de presunto acoso sexual.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió este miércoles frente a la sala de maestros, donde cerca de 10 estudiantes lo rodearon, lo empujaron y también golpearon, mientras algunos de ellos grababan la escena con sus celulares.

Pese a los intentos de otros profesores y personal del plantel por contener la confrontación, el docente terminó en el suelo, para luego ser arrastrado y golpeado con fuerza por los alumnos.

Elementos de la Guardia Estatal intervinieron en la escuela tras recibir reportes de vandalismo y agresiones, por lo que desplegaron un operativo para proteger al resto de la comunidad estudiantil y docente.

Al respecto, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas detalló que, desde la llegada de las corporaciones de seguridad, se establecieron protocolos para contener la violencia y evitar que los disturbios escalaran.

Las autoridades aseguraron que darán seguimiento a las denuncias y recopilarán testimonios para determinar las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables.

Estudiantes del Cetis 78 en Altamira golpearon a un docente acusado de acoso; autoridades suspendieron clases e iniciaron investigaciones. Foto: Captura de pantalla

Por ahora, el Cetis 78 permanece bajo vigilancia policial mientras continúan las indagatorias, con el fin de garantizar la seguridad dentro del plantel.

