VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

Estudiantes del Cetis 78 en Altamira golpearon a un docente acusado de acoso; autoridades suspendieron clases e iniciaron investigaciones.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) número 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, agredió físicamente al profesor Julio César, a quien señalaron de presunto acoso sexual.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió este miércoles frente a la sala de maestros, donde cerca de 10 estudiantes lo rodearon, lo empujaron y también golpearon, mientras algunos de ellos grababan la escena con sus celulares.

Pese a los intentos de otros profesores y personal del plantel por contener la confrontación, el docente terminó en el suelo, para luego ser arrastrado y golpeado con fuerza por los alumnos.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO 🇲🇽 SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78 RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Elementos de la Guardia Estatal intervinieron en la escuela tras recibir reportes de vandalismo y agresiones, por lo que desplegaron un operativo para proteger al resto de la comunidad estudiantil y docente.

Al respecto, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas detalló que, desde la llegada de las corporaciones de seguridad, se establecieron protocolos para contener la violencia y evitar que los disturbios escalaran.

Las autoridades aseguraron que darán seguimiento a las denuncias y recopilarán testimonios para determinar las sanciones correspondientes contra quienes resulten responsables.

Por ahora, el Cetis 78 permanece bajo vigilancia policial mientras continúan las indagatorias, con el fin de garantizar la seguridad dentro del plantel.