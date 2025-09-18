Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre los amparos presentados a nombre de los hijos de AMLO, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se trata de una campaña en contra del exmandatario y de la 4T.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que debe saberse quién promovió amparos a favor de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, porque es una campaña para manchar la reputación de ellos y de su padre, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo [...] Es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del Presidente López Obrador, de sus hijos", comentó la mandataria federal.

Durante su conferencia matutina de hoy, Sheinbaum fue cuestionada al respecto, ante lo cual señaló que la información sobre los amparos, difundida por medios de comunicación, fue desmentida por el propio Andrés Manuel López Beltrán, así como por uno de los abogados que, supuestamente, habría presentado el recurso legal.

"¿Cómo es posible que a los hijos del Presidente López Obrador alguien, a su nombre, ponga amparos en distintos lugares del país, con qué motivo?", cuestionó la Presidenta, e indicó que debe investigarse quiénes están detrás de dicha acción.

Asimismo, resaltó la campaña mediática que se desató a raíz del tema. "Se pone el amparo y al minuto ya está en las redes, al minuto ya está en el Reforma, ya está en El Universal. ¿No les parece extraño?", planteó la titular del Ejecutivo federal. "Se tiene que saber quién puso esos amparos", añadió.

Gestionan amparos para hijos de AMLO

Ayer, se dio a conocer que los abogados Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y Eribel Mejía Barrios promovieron amparos a nombre del Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra posibles órdenes de aprehensión o actos para incomunicarlos o forzar su desaparición sin que ellos estuvieran enterados.

“El Secretario de Organización no solicitó nada, por eso no está su firma. Tampoco autorizó”, confirmó a SinEmbargo una fuente de Morena.

Se trata de tres juicios de amparo promovidos en Tabasco por los abogados, quienes se ostentan como representantes de los hijos del expresidente, pero carecen de firma de los promoventes.

Juicio de amparo 1447/2025, presentado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, Jueza Sandra Adriana Carbajal Diaz.

Juicio de amparo 1728/2025, presentado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jueza Verónica Yessel Beltrán Murguía.

Juicio de amparo 2098/2025, presentado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio

En los recursos promovidos se reclama la presunta incomunicación, la no localización, la ilegal detención y privación de la vida, por hechos consistentes en delitos de delincuencia organizada, evasión fiscal y tráfico de hidrocarburos; y se solicita la suspensión de plano para cesar ejecución de los actos reclamados.