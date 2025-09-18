La SICT da el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

El Tren Querétaro-Irapuato tendrá una extensión de 108 kilómetros de vías y conectará el estado de Querétaro con Guanajuato.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) dio este jueves el banderazo de inicio a la construcción del primer tramo del Tren Querétaro-Irapuato, una obra que busca impulsar el desarrollo industrial y mejorar la movilidad en el país.

El acto que marca el inicio oficial de este proyecto se realizó en el municipio de Apaseo el Grande y fue encabezado por el titular de la SICT, Jesús Esteva; la Gobernadora de Guanajuato, Denisse García; el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional para atestiguar el inicio de las obras del Tren Querétaro-Irapuato y recalcó que gracias a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) se recuperarán los trenes de pasajeros.

"Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros [...] Sigue el renacimiento del tren de pasajeros", destacó la mandataria.

Cinco datos que debes saber sobre el nuevo Tren Querétaro-Irapuato

1. El Tren Querétaro-Irapuato tendrá una longitud de 108.20 kilómetros de vías, las cuales conectarán la ciudad de Querétaro con Irapuato, Guanajuato, pasando por las principales zonas industriales de la región.

2. La obra contará con una doble vía para trenes de pasajeros, los cuales podrán alcanzar velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

3. El tren tendrá seis estaciones en su recorrido entre Querétaro y Guanajuato: Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortázar/Villagrán, Salamanca e Irapuato.

4. El primer tramo del Tren Querétaro-Irapuato que inició su construcción incluye 30 kilómetros de vía que recorrerán de la estación Querétaro a Apaseo el Grande.

5. Las estaciones de este tren serán de tres tipos distintos, según la capacidad necesaria en cada punto: terminal, estación intermedia y estación de baja demanda.