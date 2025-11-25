Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

"Los mensajes de odio e incitación a la violencia que diseminan personajes de la política son inaceptables, el normalizarlos se torna mucho más riesgoso en un país donde hemos vivido tantos años en derramamiento de sangre".

Ana Lilia Pérez

25/11/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=Sm74LwaLI8M

Es cada vez más evidente la irresponsable estrategia de violencia por la que han optado el PRIAN y sus socios de la Marea Rosa, las franquicias de Claudio X. González y el adherido Salinas Pliego para sabotear y pretender desestabilizar al Gobierno de Claudia Sheinbaum, mediante la utilización de campañas de odio y el ejercicio de violencia, que de las redes sociales se trasladó a las calles en las enmascaradas manifestaciones de hace unos días.

Es la estrategia de “Guerra sucia”, el “Go Negative” que les sugirió Jorge Castañeda el año pasado -en plena campaña a la elección presidencial- y que, como manual han desatado, “la Guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia, con todo” decía Castañeda, el excanciller del Gobierno de Fox, y aunque no les funcionó en los tiempos de campaña, al parecer decidieron intensificarla ahora inyectándole mayor virulencia y dinero.

Y es esa etapa, la del marketing de odio y violencia que se desarrolla principalmente en el ámbito digital mediante granjas de bots en redes sociales que despliegan campañas sumamente ofensivas, misóginas, contra de la Presidenta, con el uso de videos falsos e incendiarios elaborados con inteligencia artificial y que incluyen también alterar fotografías que rápidamente replican, irresponsablemente, hasta medios de comunicación corporativos.

Y es esa misma estrategia la que se trasladó ya a las calles en las violentas manifestaciones impostada como Generación Z, usando como botín de guerra el asesinato de Carlos Manzo.

Detallé en mi videocolumna anterior la manera en la que Fox, Fernández de Cevallos, Alejandro Moreno, Francisco Martín Moreno -el que hablaba de quemar personas en el Zócalo-, y muchos otros prianistas y de la Marea Rosa convocaron activamente a esa marcha en la que algunos de esos personajes no perdieron ocasión de hacer patente su “respaldo” a Salinas Pliego en su decisión de evadir impuestos y resistirse a cumplir la ley.

Las huellas de la estrategia descrita las van dejando los prianistas y sus empleados. El anuncio lo hizo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero.

En junio pasado, unos días después de la elección del Poder Judicial, frente al micrófono en el estudio de Radio Fórmula, entrevistado por Azucena Uresti dijo “lo que nos falta a la oposición es ya literalmente la violencia, si es que alguien de la oposición la va a decidir”. Como preámbulo la conductora aludía a los resultados de la elección del Poder Judicial.

-¿O sea, la oposición no podía hacer nada?- preguntó la conductora.

-Lo que pasa Azu… y te juro que no quiero sonar así, no sé ni que palabra…-dice Romero y prosigue: “digo las cosas como son… lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia, si es que alguien de la oposición la va a decidir”.

Y parece que fue el banderazo de salida. Cuatro meses después, en octubre Romero anunciaba el “relanzamiento” del PAN enarbolando mensajes fascistas, y como invitados los Marea Rosa, los exconsejeros del INE, Claudio X. González y sus franquicias y políticos como la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Y un mes después, jóvenes que han trabajado para el PAN en sus estrategias de redes sociales aparecían en la marcha del 15N que inicialmente y con el uso masivo de granjas de bots se convocó desde redes sociales y que fue replicada por los mismos que participaron en el relanzamiento del PAN, por los mismos que antes estuvieron en las convocatorias de la Marea Rosa.

La marcha del 15N se tornó en un espacio para acciones violentas, para trasladar de las redes sociales los mensajes de odio, misoginia, insultos, injurias y antisemitismo contra la Presidenta. El periodista Alejandro Meléndez documentó la participación de grupos de porros y de grupos del crimen organizado.

Y mientras las redes sociales se desbordaban con videos hechos con inteligencia artificial que mostraban imágenes incendiarias, videos falsos que fueron difundidos y retuiteados por Fox y otros carroñeros.

Para la segunda marcha con la falsa bandera de la Generación Z, a la que acudieron apenas 150 personas, lo que destacó no fue el número de participantes sino el tono de sus insultos y mensajes abiertamente misóginos, fascistas.

Las coberturas que los medios de comunicación del corporativo de Salinas Pliego realizaron de esas marchas, y en los días subsecuentes, han estado llenos de información falsa, reproduciendo y haciendo eco de mensajes misóginos contra la Presidenta, una campaña de odio que se intensificó luego del histórico fallo de la Suprema Corte de desechar los amparos promovidos por Salinas Pliego con los que pretendía seguir evadiendo el pago de impuestos.

La misma estrategia de odio y mensajes agresivos sigue el dirigente del tricolor cuyos gobiernos protagonizaron actos genocidas como la masacre del 68, el Halconazo, matanzas como la de Aguas Blancas, Acteal, torturas y abusos sexuales en Atenco, y verdadera represión ante las manifestaciones sociales.

En sus redes Alejandro Moreno, dirigente del PRI lanza insultos y mensajes de odio mientras usa los espacios en el Congreso para conferencias de prensa donde despliegan carteles y sombreros ensangrentados como utilería. Omite las verdaderas acciones represivas que frente a las manifestaciones sociales hacían no sólo los presidentes emanados de su partido, sino también sus gobernadores. Como la represión de Ulises Ruiz en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el magisterio, cuyas manifestaciones fueron violentamente reprimidas por el gobernador priista.

En aquellos años cubrí periodísticamente las movilizaciones y los reporteros salíamos a hacer nuestro trabajo con la mayor precaución y temor sobre todo durante las noches en que operaban grupos paramilitares que tenían el auspicio de la policía estatal y de la Federal Preventiva enviada por el gobierno panista de Fox. En los meses que duraron las manifestaciones, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos cifró 26 muertes incluido el asesinato de un periodista estadounidense, y centenares de detenciones arbitrarias.

Esa es la historia de priistas reprimiendo manifestaciones que Alejandro Moreno omite en sus mensajes en los que no hay argumentos, sino sólo insultos y que vocifera desde los espacios donde ejerce cargos como el de Senador, y como dirigente de un partido que vive de recursos públicos.

Hace unos días, en el Congreso de la Ciudad de México se expuso que existían pruebas de que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, habrían coaccionado a personas a participar en la manifestación del 15N y se anunció una iniciativa para una comisión especial para investigar el tema.

El 21 de noviembre durante la mesa de trabajo con el Congreso de la Ciudad de México a la que acudió la Alcaldesa de Cuauhtémoc, se expusieron carteles en que se leía: “El bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”, y se presentaron capturas de pantalla que, según la legisladora Cecilia Vadillo -integrante del grupo parlamentario de Morena- quien presentó esas capturas de pantalla, tales pruebas revelarían cómo desde la Alcaldía “se manipuló, se obligó a los comerciantes ambulantes amenazándolos con retirarles sus puestos y su permiso para que tuvieran que acudir a la marcha”.

Y agregó que “también tenemos evidencia de que se enviaron generadores de violencia desde la Alcaldía a esta marcha. Hoy tenemos evidencia en este momento para afirmar que el bloque negro que generó violencia en la marcha cobra en la Cuauhtémoc y que fue orquestada por su administración”, le dijo la legisladora a Rojo de la Vega.

Es muy relevante que se indague a fondo quién o quiénes financiaron y movilizaron a quienes protagonizaron las violentas acciones del 15N, que se les identifique así sean políticos, funcionarios públicos o particulares, porque los episodios que describí evidencian que la violencia como estrategia de la que habló Romero es la que están aplicando, que operan en redes sociales mediante granjas de bots que diseminan mensajes de odio que ya trasladaron también a las calles.

La estrategia de violencia que los prianistas y sus socios echaron a andar irá creciendo. Es, dicho en términos de Romero, “lo que les faltaba”, e incluye fantochadas de legisladores pidiendo a Trump la intervención de Estados Unidos.

Un elemento más del cómo se están articulando son las recientes declaraciones de Jorge Romero al diario El País durante una entrevista en que incluyó a Salinas Pliego en su lista de prospectos a la candidatura presidencial para 2030, eso explica el por qué durante la marcha del 15N se lanzaban frases de “apoyo” a Salinas Pliego; parecería que el PAN busca abanderar su candidatura.

Más allá de si la oposición decidió hacer de un evasor de impuestos su candidato a cualquier cargo, los servidores públicos y actores políticos tienen una responsabilidad no sólo de un buen ejercicio del cargo, sino también de conducirse con ética y responsabilidad social, igual ocurre con el trabajo periodístico, pero el diseminar mensajes de odio es falta de ética, es irresponsabilidad.

Los mensajes de odio e incitación a la violencia que diseminan personajes de la política son inaceptables, el normalizarlos se torna mucho más riesgoso en un país donde hemos vivido tantos años en derramamiento de sangre. La incitación a la violencia no es anécdota, exige reflexión social, porque la cultura de paz es una de las tareas pendientes que nos debemos como sociedad, en la cual los actores políticos deberían tener enorme responsabilidad.

Ana Lilia Pérez

Ana Lilia Pérez

Periodista, escritora, analista, profesora de periodismo en la UNAM. Se ha desempeñado como periodista de investigación y analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autora de los libros Sonda de Campeche. Paradigma de explotación laboral (ITF, 2009), Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010), El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (Grijalbo, 2011), Mares de Cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (Grijalbo, 2014), Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares (Grijalbo, 2015), Pemex RIP (Grijalbo, 2017), Hijos del neoliberalismo. La historia contemporánea de nuestro México saqueado (Grijalbo, 2023). Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan: Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano (2009), Premio Leipziger Medienpreis (2012) de la Fundación Alemana de Medios de Comunicación; Premio Golden Victoria Prensa (2015) que otorga la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Alemania; Premio Coatlicue (2019); Medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso; en seis ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

+ Sección

Galileo

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
1

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
2

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

La Derecha Diario México
3

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
4

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
5

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
6

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
7

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

8

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
9

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
10

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
11

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

La mayoría de los encuestados considera que el grupo de manifestantes que irrumpió con violencia en la marcha de la llamada Generación Z fue pagada para ello.
12

De las Heras: 62% de mexicanos cree que agitadores de la marcha "GenZ" fueron pagados

13

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

¿Por qué tanta rabia?
14

¿Por qué tanta rabia?

Detienen a "El Pelón", reclutador de dos jóvenes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo
15

Fuerzas federales capturan a reclutador de jóvenes ligados con el homicidio de Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
1

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
2

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
3

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
4

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
5

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
6

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
7

#PuntosYComas ¬ Solo 16 estados contemplan Revocación de Mandato a sus gobernadores

Xi y Trump reafirman cooperación bilateral; Taiwán marca diferencias
8

Trump destaca la fortaleza de la relación con China y anuncia un encuentro con Xi

Biblioteca Central UNAM
9

La UNAM se ubica en el top 50 mundial y destaca en 19 áreas académicas, dice ranqueo

Rafael Cárdenas Govea
10

Rafael Cárdenas, exregidor del PRI, es acribillado en carretera de San Luis Potosí

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, encabezó el inicio de la campaña "Si te tocan, Nos toca".
11

CdMx lanza la campaña “Si te tocan, nos toca” para enfrentar la violencia de género

La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
12

VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes