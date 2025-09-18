Dani Álves pierde litigio contra el club Pumas; deberá pagar indemnización millonaria

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 1:23 pm

Dani Álves pierde disputa con Pumas

Artículos relacionados

Dani Alves sólo jugó un semestre con Pumas, con un total de 13 partidos en los que registró cinco asistencias, hasta que el club mexicano decidió residir el contrato con el jugador brasileño por una acusación de abuso sexual.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El exjugador de futbol del Barcelona, Dani Álves Da Silva, deberá pagar una indemnización de al menos cinco millones de dólares tras perder un juicio en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por incumplimiento de un contrato que sostuvo con el Club Universidad Nacional A. C., conocido como Pumas.

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución.", se lee en un comunicado de Pumas.

El caso se remonta a enero de 2023, cuando el jugador brasileño fue demandado por abusar sexualmente de una mujer en un bar ubicado en Barcelona, España. La acusación llevó a que Club Pumas, en el que Alves tenía una estadía desde el verano de 2022, tomara la decisión de rescindir unilateralmente el contrato sostenido entre ambas partes.

Pumas Comunicado
El exjugador de futbol del Barcelona, Dani Alves Da Silva,deberá pagar una indemnización de cinco millones de dólares tras perder un juicio en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Foto: Pumas

Cuando fue declarado inocente, Alves decidió contrademandar a Pumas por difamación. Sin embargo, la demanda por incumplimiento de contrato del club mexicano de futbol ya estaba en manos de la FIFA.

Tras este fallo, el TAS revocó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, emitida el pasado 15 de mayo de 2024, la cual originalmente había fijado una indemnización menor en favor de Pumas.

Dani Alves sólo jugó un semestre con Pumas, con un total de 13 partidos en los que registró cinco asistencias. Ahora, se espera que el exfutbolista tenga que pagarle a Pumas más de cinco millones de dólares, aunque el monto exacto de la indemnización no se ha dado a conocer.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
2

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
3

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

Filosofía, ¿para qué?
4

Filosofía… ¿para qué?

5

El conductor del autobús que chocó con tren en Atlacomulco es vinculado a proceso

6

Gestionan amparos para Andrés y Gonzalo, hijos de AMLO. Ellos no estaban enterados

7

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

8

ABC retira show "Jimmy Kimmel Live!” por monólogo del presentador sobre Charlie Kirk

La SSa de la CdMx confirmó la muerte de otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, con lo que ya suman 21 decesos.
9

La SSa de la CdMx confirma una muerte más por la explosión en Iztapalapa; ya suman 21

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
10

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

11

VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México tomó la decisión de entregar a Rafael Caro Quintero a EU, no fue una orden de Trump.
12

Sheinbaum refuta a Bondi; Caro Quintero no fue entregado por orden de Trump, afirma

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
13

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una “gran organización terrorista”.
14

Trump designa a Antifa como organización terrorista; "es un desastre radical", afirma

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
15

CLOSE UP ¬ Ascenso y caída de Bermúdez, el criminal que 6 gobernadores “no vieron”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SICT dio el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato, obra que busca mejorar la movilidad en el país.
1

La SICT da el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
2

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
3

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

La SSa de la CdMx confirmó la muerte de otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, con lo que ya suman 21 decesos.
4

La SSa de la CdMx confirma una muerte más por la explosión en Iztapalapa; ya suman 21

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
5

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México tomó la decisión de entregar a Rafael Caro Quintero a EU, no fue una orden de Trump.
6

Sheinbaum refuta a Bondi; Caro Quintero no fue entregado por orden de Trump, afirma

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
7

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció la designación del movimiento antifascista Antifa como una “gran organización terrorista”.
8

Trump designa a Antifa como organización terrorista; "es un desastre radical", afirma

Ek Balam
9

Ek Balam: el impresionante sitio arqueológico en Yucatán que debes visitar

10

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

11

VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

12

Silza destinará recursos extra para indemnizar a víctimas de explosión en Iztapalapa