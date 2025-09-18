Dani Álves pierde litigio contra el club Pumas; deberá pagar indemnización millonaria

Dani Alves sólo jugó un semestre con Pumas, con un total de 13 partidos en los que registró cinco asistencias, hasta que el club mexicano decidió residir el contrato con el jugador brasileño por una acusación de abuso sexual.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El exjugador de futbol del Barcelona, Dani Álves Da Silva, deberá pagar una indemnización de al menos cinco millones de dólares tras perder un juicio en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por incumplimiento de un contrato que sostuvo con el Club Universidad Nacional A. C., conocido como Pumas.

"El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución.", se lee en un comunicado de Pumas.

El caso se remonta a enero de 2023, cuando el jugador brasileño fue demandado por abusar sexualmente de una mujer en un bar ubicado en Barcelona, España. La acusación llevó a que Club Pumas, en el que Alves tenía una estadía desde el verano de 2022, tomara la decisión de rescindir unilateralmente el contrato sostenido entre ambas partes.

Cuando fue declarado inocente, Alves decidió contrademandar a Pumas por difamación. Sin embargo, la demanda por incumplimiento de contrato del club mexicano de futbol ya estaba en manos de la FIFA.

Tras este fallo, el TAS revocó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, emitida el pasado 15 de mayo de 2024, la cual originalmente había fijado una indemnización menor en favor de Pumas.

Dani Alves sólo jugó un semestre con Pumas, con un total de 13 partidos en los que registró cinco asistencias. Ahora, se espera que el exfutbolista tenga que pagarle a Pumas más de cinco millones de dólares, aunque el monto exacto de la indemnización no se ha dado a conocer.