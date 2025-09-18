Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

Tras ser expulsado de Panamá, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, arribó a suelo mexicano, donde será trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado como Hernán "N" por las autoridades mexicanas, aterrizó hoy en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, tras ser expulsado de Panamá luego de su detención en dicho país por la investigación en su contra que se lleva a cabo en México, donde es señalado como el líder del grupo criminal "La Barredora".

"El Abuelo" o "El Comandante", como también es conocido, habría arribado a suelo chiapaneco a las 11:12 horas, de acuerdo con datos registrados en el portal de vuelos FlightAware, en el que se da seguimiento a la aeronave en la que es transportado el exfuncionario, un avión Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).}

La estancia de Bermúdez Requena en Tapachula será corta, pues la aeronave partirá rumbo al municipio de Toluca, en el Estado de México, donde será recibido por elementos de seguridad para su posterior traslado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.