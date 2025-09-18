La SSa de la CdMx confirma una muerte más por la explosión en Iztapalapa; ya suman 21

Una semana después de la explosión de una pipa en Iztapalapa, CdMx, 27 personas permanecen hospitalizadas y 36 ya fueron dadas de alta.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) de la Ciudad de México (CdMx) confirmó la muerte de otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, con lo que ya suman 21 decesos por este percance.

Además, aún hay 27 pacientes que permanecen hospitalizados mientras son atendidas por las quemaduras sufridas tras el estallido, informó la dependencia en una actualización publicada en su cuenta de X, antes Twitter.