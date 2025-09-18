Copa del Mundo 2026: ¿Quieres comprar boletos? La SSPC alerta por estafas en línea

Las autoridades precisaron que la venta de boletos para los encuentros será organizada exclusivamente por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a través de su página oficial.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca y, con ello, no sólo crece la emoción de los aficionados, sino también los riesgos asociados a fraudes y engaños en línea.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta a la población sobre las estafas relacionados con la venta de boletos y paquetes turísticos para el magno evento deportivo que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos a mediados del próximo año.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, ciberdelincuentes han comenzado a utilizar sitios web y redes sociales apócrifas para ofertar entradas falsas, duplicadas o inexistentes, así como supuestos paquetes de viaje que incluyen hospedaje, transporte y acceso a partidos.

#SSPC realiza recomendaciones para prevenir estafas en la compra de boletos para el #MundialDeFutbol2026. https://t.co/CXQ7X5hoqa pic.twitter.com/1miqG1cj2b — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 17, 2025

¿Cómo evitar caer en estafas?

Las autoridades precisaron que la venta de boletos para los encuentros será organizada exclusivamente por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a través de su página oficial https://www.fifa.com/es/tickets, en diferentes etapas y con requisitos sencillos. Cualquier oferta anticipada fuera de esta plataforma constituye un fraude.

En la primera fase, los interesados deberán registrarse en el portal https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/register-interest antes del viernes 19 de septiembre, dejando un correo electrónico para ser contactados en caso de resultar seleccionados.

Además, será obligatorio contar con un FAN ID. El 29 de septiembre se enviarán notificaciones a los elegidos, quienes podrán adquirir sus boletos a partir del 1 de octubre mediante un enlace especial y con métodos de pago autorizados.

La SSPC también emitió las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes:

Desconfiar de ofertas anticipadas o no oficiales.

Verificar que las páginas web correspondan a sitios autorizados por la FIFA.

Utilizar métodos de pago seguros que ofrezcan protección contra fraudes.

No adquirir paquetes con boletos incluidos hasta el anuncio oficial de la FIFA.

Comprar únicamente en agencias registradas en el Registro Nacional de Turismo con el distintivo Verifica y Viaja.

Con estas medidas, la SSPC reiteró su compromiso para prevenir ciberdelitos, estafas y extorsiones durante la organización del torneo mundialista.