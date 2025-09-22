DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Arturo Daen

22/09/2025 - 12:05 am

La funcionaria del TFJA con salario de 115 mil 629 pesos netos al mes y que reporta tener un vehículo BMW de 1.3 millones de pesos, una casa y dos departamentos, ha realizado 57 viajes en los que el erario le paga viáticos, además de costear su telefonía. 

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La Magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez gana más de 100 mil pesos mensuales desde hace 15 años y en sus declaraciones patrimoniales es palpable su bonanza con la compra de costosos vehículos y al menos una casa y dos departamentos. 

Pero además, en su periodo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la funcionaria también ha tenido el beneficio de que el presupuesto público le pague el servicio telefónico y hasta ahora 57 viajes oficiales, con viáticos incluidos; seis de ellos internacionales, a países como Argentina, Marruecos y Bolivia. Todo esto con un costo al erario de al menos 1.2 millones de pesos, de 2012 a la fecha, como consta en documentos de transparencia presupuestal del TFJA que revisó la Unidad de Datos de SinEmbargo.

En general, de 2022 a 2025 magistradas y magistrados de la Sala Superior del TFJA y de la Junta de Gobierno gastaron sólo por el concepto de gastos de representación y viáticos 804 mil pesos. Esto incluye desde café en Starbucks y estancias en hoteles Hilton, hasta cuentas de restaurante de casi 8 mil pesos, como la que registró la Magistrada Hortensia García en junio de 2024. 

Los viajes de Mosri Gutiérrez

De los 57 viajes en el registro de Zulema Mosri, el más costoso es el que hizo a Buenos Aires en mayo de 2018, para participar en representación del Tribunal en la Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ, por sus siglas en inglés). 

La “comisión” se extendió por cinco días, y el costo del vuelo fue de 90 mil 639 pesos, más viáticos por 130 mil 210 pesos. No se ubicaron en el portal del TFJA las facturas donde se detallen los gastos de viáticos de ese viaje. 

De los recorridos internacionales sólo se encontró la factura de la comisión a Marruecos, también para el encuentro internacional de juezas. El documento muestra que en esa ocasión se hospedó cinco días en el hotel Novotel Marrakech Hivernage, con un pago de 17 mil 234 pesos por medio de la agencia de viajes de Sonora Turismo Palo Verde.

Factura de un viaje a Marruecos de la Magistrada Magda Zulema Mosri.
Factura del hospedaje de la Magistrada en Marruecos. Foto: TFJA

En la revisión de datos también destaca que de los 57 vuelos, 12 tuvieron como destino Sonora, su estado natal. Es la entidad a la que realizó más viajes. En la lista después aparece Baja California, con siete vuelos. 

De sus traslados a Sonora, en cuatro que se realizaron entre 2023 y 2024 ella mencionó que el objetivo era reunirse con el gobernador para la posible donación de un inmueble, a favor de la Sala Regional Noroeste II del Tribunal. En cada ocasión reportó “avances significativos”, por dichas reuniones, sin embargo, no se encontró algún comunicado o nota informativa que confirme que sí se concretó dicho donativo.

En 2024 viajó a Nuevo León para presenciar el informe de gobierno del emecista Samuel García. El vuelo costó 11 mil 742 pesos y de viáticos el monto fue de mil 734 pesos en sólo un día de comisión. Para justificar dicho traslado, en el documento que envió al TFJA señaló que el viaje había servido para “ver que Monterrey es un motor económico de México”.

Facturas de los gastos de la magistrada Magda Zulema Mosri
Destacan los "resultados" reportados de estas comisiones oficiales. Foto: TFJA

Otros viajes o “comisiones” tuvieron como objetivo inauguraciones de sedes regionales, conferencias, firmas de convenios o asambleas. El viaje a Bolivia en 2016, que tuvo un costo de 95 mil pesos, fue para participar en las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Y el de cinco días que hizo a Washington en 2014, para representar al Tribunal en la Asamblea Anual de la “International Association Tax Judges”. 

En la revisión de sus facturas, se observa que en su viaje a Mérida, Yucatán, en marzo de 2024, se hospedó en el hotel Villa Mercedes Curio Collection by Hilton, con un pago por hospedaje de 2 mil 300 pesos. En marzo del mismo año, pero en Oaxaca, se hospedó en el hotel Quinta Real, con un pago de 7 mil 378 pesos, ya considerando impuestos.

Facturas de los gastos de la Magistrada Magda Zulema Mosri
Factura del pago de hospedaje por una noche en Oaxaca. Foto: TFJA

En un viaje a Puebla en septiembre de 2024, pagó una comida de 2 mil 064 pesos en el restaurante bar La Noria, y gastó con cargo al erario 876 pesos en bebidas de Starbucks.

Facturas de los gastos de la magistrada Magda Zulema Mosri
Visitas a la cafetería que costaron 876 pesos. Foto: TFJA

Mosri Gutiérrez inició su carrera profesional como Secretaria de control de procesos adscrita a la Sub-Procuraduría General de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, en 1990. De 2003 a 2027 trabajó para el gobierno del priista Eduardo Bours, acusado por las familias de víctimas como uno de los responsables del incendio de la Guardería ABC, en Sonora. En ese lapso tuvo los puestos de Coordinadora Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios y Subsecretaria adscrita a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

En el sexenio de Felipe Calderón la nombraron Magistrada de la Segunda Sala Regional Noroeste I (2009) y al poco tiempo (2011) Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el periodo 2012-2027. 

Postulada por el Poder Judicial, este año buscó convertirse en Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero sólo obtuvo 613 mil 469 votos en la elección, apenas el 0.52 por ciento del total que registraron las aspirantes al máximo tribunal.

Autos de lujo y varias propiedades

La primera declaración patrimonial de Mosri Gutiérrez que aparece en el sistema Declaranet es de 2010, cuando inició en el puesto de Magistrada Regional del TFJA. En aquel entonces reportó ingresos mensuales netos por su cargo como funcionaria pública de 116 mil 500 pesos. 

Dijo tener una casa con una construcción de 130 metros cuadrados, que pagó de contado en 2001 por 400 mil pesos. También declaró que con un crédito desde 2006 hacía el pago una casa de 252 metros cuadrados de construcción, con un valor de 2 millones 169 mil 864 pesos

La Magistrada Magda Zulema Mosri. Foto: Cuartoscuro

En cuanto a vehículos, indicó que era propietaria de una camioneta Ford Explorer 2007, con un pago a crédito desde 2006 por 428 mil pesos. También reportó una camioneta Highlander Sport con un pago a crédito desde 2010 por 458 mil pesos. Además de tener un fondo de inversión con un saldo de 916 mil 431 pesos.

Para cuando terminó su periodo como Magistrada Regional e inició su labor como Magistrada de Sala Superior, en 2012, rechazó hacer públicos sus datos patrimoniales. Esta opacidad se mantuvo los siguientes años. De 2013 a 2019 optó por ocultar la información. 

Volvió a hacer públicos sus bienes en 2021. Reportó una remuneración mensual neta, incluyendo sueldo, bono, aguinaldo y otras compensaciones, por 180 mil pesos. Esto es, 2 millones 160 mil 729 pesos al año.

Para entonces siguió de nuevo la casa de 252 metros cuadrados de construcción, pero también la compra a crédito desde 2010 de un departamento de 277 metros cuadrados de construcción, con un valor de 2 millones 749 mil 100 pesos.

Y otro de la misma proporción pero con un valor de 7 millones de pesos, adquirido a crédito desde 2018. En conjunto, dos departamentos por casi 10 millones.

La declaración de 2010 la presentó el 12 de enero, y la compra del departamento de 277 metros cuadrados ocurrió el 29 de marzo del mismo año, pocos meses después.

En aquel 2021 ya no reportó las camionetas, dijo tener un automóvil Infiniti 2016, con un valor de 964 mil 900 pesos y que pagó de contado. Además de un coche Audi 2019 con un valor de 1 millón 75 mil pesos, que también pagó de contado.

En su declaración más reciente, de 2025, Mosri Gutiérrez reportó una remuneración anual neta de 2 millones 847 mil 044 pesos. Esto es en promedio 237 mil 253 pesos mensuales, considerando sueldos, aguinaldo y otras prestaciones. 

Si sólo se considera su salario, el sistema Nómina Transparente indica que este es de 115 mil 629 pesos netos al mes. 

En cuanto a propiedades, reportó la misma casa y los dos departamentos, aunque en el rubro de vehículos ya no aparecieron los mismos autos, sino un vehículo BMW 2022 adquirido de contado en 2023  por 1 millón 300 mil pesos. En la declaración el vehículo se colocó como “aeronave”, pero no se ubicó que BMW tenga un artefacto aéreo de ese tipo, X5M.

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

