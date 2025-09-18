Obama dice que EU vive "crisis política" no vista en décadas tras asesinato de Kirk

Obama afirmó que EU está en un punto de inflexión con respecto a la violencia política que se vive en la Unión Americana, todo ello en medio de una crisis inédita desde el final de la II Guerra Mundial, luego del asesinato del influencer ultraderechista Charlie Kirk.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El expresidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, aseguró esta semana que su país vive un "punto de inflexión" en cuanto a la violencia política en el país, en lo que calificó como una "crisis política" como no se ha visto desde al menos el final de la II Guerra Mundial, luego del asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk.

"Y creo que en momentos como este, cuando la tensión es alta, parte del trabajo del Presidente es unir a la gente. Ahora bien, eso no significa ignorar diferencias muy reales, divisiones serias y profundas que siempre habrá, y podemos hablar un poco sobre algunas de ellas y por qué creo que el país en este momento está atravesando una especie de crisis política como no hemos visto antes. Al menos recientemente, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial", dijo el martes pasado durante un evento en el estado de Pensilvania, organizado por la Sociedad Educativa Jefferson.

"Sin duda nos encontramos en un punto de inflexión, no sólo en cuanto a la violencia política, sino que hay una serie de tendencias más amplias que nos preocupan. Creo que es importante que, desde el principio, reconozcamos que la violencia política no es nueva. Ha ocurrido en ciertos períodos de nuestra historia. Pero es algo que aborrece lo que significa ser un país democrático", destacó el expresidente Obama.

Obama también dijo, que independientemente de su posición política, "lo que le ocurrió a Charlie Kirk fue horrible y una tragedia". "Lo que le ocurrió a los legisladores estatales de Minnesota, es horrible. Es una tragedia. Y no hay peros ni condiciones", indicó, con respecto al asesinato de la Congresista estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo, Mark, así como del ataque armado contra el Senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette, en junio pasado.

"La premisa central de nuestro sistema democrático es que debemos ser capaces de discrepar y, a veces, de tener debates muy polémicos sin recurrir a la violencia. Y cuando le sucede a alguien, incluso si piensa que está, ‘en el otro lado de la discusión’, es una amenaza para todos nosotros y debemos ser claros y directos al condenarlo", agregó el expresidente.

Obama cuestiona a Trump sin mencionarlo

Obama también advirtió durante esta plática que es importante debatir sobre las ideas que promovían las víctimas de violencia política. Y cuestionó al actual Presidente de EU, Donald Trump, a sus funcionarios, por la postura incendiaria que ha tomado la Casa Blanca y el Gobierno en general tras el asesinato de Charlie Kirk.

"He notado cierta confusión últimamente, y francamente, desde la Casa Blanca y otras autoridades sugieren, incluso antes de determinar quién fue el autor de este acto atroz, que de alguna manera identificaremos a un enemigo. Sugeriremos que, de alguna manera, ese enemigo tuvo la culpa. Y luego usaremos eso como justificación para intentar silenciar el debate sobre quiénes somos como país y qué rumbo debemos tomar. Y eso también es un error", resaltó.

Obama descartó haber conocido a Charlie Kirk, pero conocía algunas de sus ideas, dijo. "Creo que eran erróneas. Pero eso no niega el hecho de que lo ocurrido fue una tragedia y que lloro por él y su familia. Es un joven con dos hijos pequeños, una esposa y, obviamente, una gran cantidad de amigos y simpatizantes que lo apreciaban. Así que debemos ser comprensivos con las personas durante su período de duelo y conmoción. Al mismo tiempo, podemos decir que discrepo con la idea de que la Ley de Derechos Civiles de 1964 fue un error. No estoy politizando el asunto. Estoy haciendo una observación sobre quiénes somos como país", argumentó.

El expresidente reiteró que EU se encuentra en "un punto de inflexión en el sentido de que siempre debemos luchar por nuestra democracia y por los valores que han hecho de este país la envidia del mundo". "Y suelo decir que la democracia no se ejecuta sola. Depende de nosotros, como ciudadanos, independientemente de nuestra afiliación política, defender ciertos valores fundamentales, porque de lo contrario, podríamos no tenerlos", indicó.

Durante otro momento de su plática ante el auditorio, Obama volvió a Trump, sin mencionarlo por nombre. "Cuando escucho a nuestro actual Presidente, pero también a sus asesores, quienes tienen un historial de llamar a sus oponentes políticos ‘alimañas, enemigos que deben ser atacados’, eso habla de un problema más amplio que tenemos ahora mismo y algo que tendremos que afrontar. Todos nosotros, seamos demócratas, republicanos o independientes, debemos reconocer que, en ambos bandos, sin duda hay personas extremistas que dicen cosas contrarias a lo que considero los valores fundamentales de Estados Unidos", concluyó.

EU pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

El Fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció el martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al influencer ultraconservador Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado, en EU.

Gray explicó en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense. (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", dijo.

Trump inicia cacería de opositores, alertan

El Presidente de Estados Unidos ha iniciado una importante escalada en sus largos esfuerzos por sofocar la oposición política, alertó el jueves The New York Times. Otros medios dicen lo mismo. Donald Trump, afirman, está usando el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk para plantear el argumento infundado de que las organizaciones y los manifestantes demócratas son parte de “una conspiración violenta” contra los valores conservadores y el estilo de vida americano.

“En los seis días transcurridos desde que Kirk fue asesinado a tiros en Utah, Trump y sus principales funcionarios han prometido una ofensiva contra la izquierda política, indicando que perseguirán a grupos liberales como la Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Ford; revocarán visas a personas que parezcan estar ‘celebrando’ la muerte de Kirk; iniciarán investigaciones federales sobre discursos de odio; y designarán a ciertos grupos como terroristas nacionales”, dice el diario, que apenas esta semana fue demandado por el mandatario por miles de millones de dólares.

“Queremos que todo sea justo; no ha sido justo, y la izquierda radical ha causado un daño tremendo al país”, declaró Trump a la prensa el martes. “Pero lo estamos solucionando”.

El Vicepresidente JD Vance pidió a la gente de todo el país que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y pidan a sus empleadores que los despidan”. Esta campaña de denuncia ya llevó a que innumerables personas de diversos sectores sociales (maestros, personal médico y miembros de las fuerzas armadas) fueran despedidas de sus trabajos o suspendidos.

Una de las víctimas más conspicuas ha sido el conductor de un programa nocturno de variedades. ABC, canal de la cadena Disney, anunció este miércoles que el programa Jimmy Kimmel Live!! fue "suspendido indefinidamente" luego de que el lunes pasado su presentador realizara un monólogo sobre el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre.

Kimmel, quien encabeza dicho talk show, desde 2003, sugirió en su monólogo de apertura que Tyler Robinson, el hombre acusado de disparar a Kirk la semana pasada en una universidad de Utah, estaba alineado con el movimiento Make America Great Again (MAGA) del Presidente Trump .

“La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo Kimmel en su programa que tiene ya 22 años al aire.

″‘Jimmy Kimmel Live!’ será suspendido indefinidamente”, confirmó un portavoz de ABC a NBC News este miércoles.

Dicho anuncio se dio poco después de que Nexstar Media Group informó que sus estaciones de televisión, propiedad de la compañía y “socias afiliadas a la cadena de televisión ABC, reemplazarán a ‘Jimmy Kimmel Live!’ a partir del programa de esta noche”.