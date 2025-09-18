Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura

En una conferencia de prensa que ofreció durante su visita a Reino Unido, Donald Trump afirmó que la cancelación del programa "Jimmy Kimmel Live!" se dio debido a sus malos niveles de audiencia y a la "falta de talento" del presentador.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este jueves que el presentador Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura o atente contra la libertad de expresión.

El mandatario estadounidense declaró que la salida del aire del programa "Jimmy Kimmel Live!" se dio debido a su bajo nivel de audiencia, además de la "falta de talento" del comediante, en una conferencia de prensa ofrecida durante su visita a Reino Unido.

Además, el magnate recalcó que el actor "dijo una cosa horrible" sobre Charlie Kirk, activista de ultraderecha partidario de Trump, que fue asesinado por un francotirador durante un acto público.

President Trump goes scorched earth on Jimmy Kimmel after he was cancelled and fired by ABC. “Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else. And he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk.” “Jimmy Kimmel is not a talented… pic.twitter.com/NpP7bEsYTk — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 18, 2025

“Despidieron a Jimmy Kimmel sobre todo porque tenía malos índices de audiencia. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Jimmy Kimmel no es una persona con talento, tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo", declaró Trump.

Finalmente, el mandatario estadounidense recalcó que la cancelación de dicho show no puede considerarse como un caso de censura. "Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Le despidieron por falta de talento", apuntó.

ABC cancela "Jimmy Kimmel Live!"

Ayer, la cadena estadounidense ABC informó que el programa "Jimmy Kimmel Live!" fue "suspendido indefinidamente" luego de que el pasado lunes su presentador realizó un monólogo en el que hizo referencia al homicidio de Charlie Kirk.

🚨OFFICIAL: JIMMY KIMMEL CANCELED Here’s the clip about Charlie Kirks death — that led to Jimmy Kimmel being pulled from 32 ABC stations: pic.twitter.com/wtbE6945nY — Jeremy Kamali (@JeremyKamali) September 17, 2025

En dicha ocasión, el comediante Jimmy Kimmel inició su show con un monólogo en el que hizo referencia al asesinato de Kirk, en el que insinuó que el tirador responsable del atentado forma parte del movimiento Make America Great Again (MAGA), al cual respalda al mandatario estadounidense.

“La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el actor.

Charlie Kirk, activista ultraconservador y partidario de Trump, fue asesinado por el disparo de un francotirador el 10 de septiembre durante un evento realizado en la Universidad de Utah. El tirador fue identificado como Tyler Robinson, quien fue detenido y podría enfrentar la pena de muerte.