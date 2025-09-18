Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza; es el primer Senador de EU que lo hace

La Opinión

18/09/2025 - 2:28 pm

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza

Bernie Sanders se convirtió en el primer Senador estadounidense en Señalar públicamente que Israel comete un genocidio en Gaza. "La intención es clara", indicó en una declaración publicada en su sitio web.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 18 de septiembre (LaOpinión).- El Senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) afirmó el miércoles que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza e instó a Estados Unidos a utilizar “toda nuestra influencia para exigir un alto al fuego inmediato”.

Es la primera vez que Sanders, la principal voz progresista del país, califica el conflicto de genocidio. Sus comentarios podrían generar críticas similares por parte de otros legisladores de izquierda.

También es el primer Senador estadounidense en funciones en declarar definitivamente el genocidio.

“La intención es clara. La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, declaró Sanders el miércoles, en una declaración en su página web del Senado titulada “Es genocidio. La intención es clara”, escribió.

Sanders citó las cifras de víctimas: al menos 65 mil palestinos muertos y 164 mil heridos de una población de 2.2 millones. Las cifras de una base de datos militar israelí sugieren que el 83 por ciento de los muertos eran civiles.

También señaló las declaraciones de los funcionarios israelíes como prueba de la intención, citando al Ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien llamó a los palestinos “animales humanos” y al Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien prometió que “Gaza será completamente destruida”.

Una comisión de las Naciones Unidas que investiga la guerra declaró esta semana que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, la declaración más contundente hasta la fecha del organismo internacional.

Sanders se suma con su declaración a una lista pequeña pero creciente de miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y la republicana Marjorie Taylor Greene, así como la representante de Vermont Becca Balint, quien también lo calificó de genocidio más temprano ese mismo día.

La Administración Trump ha respaldado las acciones israelíes desde que asumió el cargo.

Sanders ha liderado previamente los esfuerzos del Senado para bloquear las ventas de armas ofensivas a Israel a través de resoluciones conjuntas de desaprobación, pero sus esfuerzos no han tenido éxito en detener las transferencias de armas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

