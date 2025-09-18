HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 4:44 pm

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.

HRW señaló que la propia descripción de los hechos por parte de EU implica que los ataques contra las embarcaciones de Venezuela en el Caribe son "ejecuciones extrajudiciales", y alertó por el aumento de este tipo de acciones a cargo de Trump.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos (EU) contra embarcaciones supuestamente usadas por narcotraficantes en aguas de Venezuela suponen ejecuciones extrajudiciales y alertó de los intentos de la Casa Blanca de expandir su autoridad en este tipo de operaciones, algo que podría derivar en nuevas violaciones de los Derechos Humanos.

"Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas", dijo la directora de HRW en Washington, Sarah Yager. "El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario", agregó.

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre que un bombardeo en aguas internacionales contra una pequeña embarcación que habría salido de Venezuela había matado a once personas, a las que acusó de ser miembros de la banda organizada Tren de Aragua, designada por Washington como una organización terrorista extranjera.

Posteriormente, publicó imágenes aéreas de la explosión, un vídeo que ha permitido a HRW confirmar que había al menos seis personas a bordo de la embarcación, si bien la ubicación de la misma y el momento del ataque siguen sin verificación alguna.

Trump anunció el 15 de septiembre un segundo ataque contra otra embarcación que también habría salido de Venezuela, igualmente en aguas internacionales, y afirmó que tres personas habían muerto. HRW indicó que las imágenes del ataque muestran a dos personas en el bote antes de la explosión, sin que se haya podido verificar su ubicación y el momento del ataque.

El mandatario estadounidense publicó en su cuenta en la red social Truth Social un mensaje advirtiendo con la posibilidad de nuevos ataques. "Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos", dijo.

HRW insistió en que el uso de fuerza letal contra supuestos narcotraficantes en estos bombardeos viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Washington ratificó, protege el derecho a la vida.

Además, esgrimió que los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contemplan que las autoridades deben buscar minimizar los daños y preservar la vida en sus operaciones, pudiendo usar la fuerza letal únicamente cuando sea inevitable para protegerse de una amenaza inminente de muerte o heridas graves.

Por ello, hizo hincapié en que las autoridades estadounidenses no dieron estos pasos en estos bombardeos, incluida la negativa a intentar detener a los sospechosos, y agregó que la propia descripción de los hechos por parte de Washington implica que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

HRW reseñó además que los ataques "tuvieron lugar en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar los mecanismos internos de supervisión en el seno del ejército" y sostuvo que "protecciones clave para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional han sido vaciadas de contenido".

Yager ha apuntado que "el ejército estadounidense debería detener inmediatamente cualquier plan para futuros bombardeos ilegales y garantizar que todas las operaciones militares cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario". "El Congreso debería abrir una investigación rápida y transparente sobre los procesos de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluidos los razonamientos legales y la cadena de mando", zanjó.

Venezuela denuncia ante organismos internacionales a EU

Venezuela denuncia asalto a barco pesquero por destructor de la armada de EU.
Venezuela ha denunciado los ataques de EU ante organismos internacionales. Foto: Presidencia de Venezuela

El Gobierno de Venezuela denunció este miércoles ante siete organismos internacionales, incluida la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), "la grave violación a la soberanía nacional" por parte de Estados Unidos, que destruyó embarcaciones venezolanas, dejando cerca de 15 muertos, y asaltó un pesquero.

"En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tengo a bien dirigirme a Usted, en la oportunidad de denunciar la grave violación de los derechos relativos al ejercicio de la actividad pesquera, cometida por autoridades de Estados Unidos en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela", declaró su Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en una carta a las instituciones que difundió en su cuenta de Instagram.

Rodríguez denunció la interceptación en la ZEE venezolana de un barco pesquero venezolano --desarmado y "tripulado por nueve humildes pescadores atuneros"-- por parte de un destructor de Estados Unidos "equipado con armamento de guerra" desde el que "18 efectivos militares con armas largas abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación".

Así, calificó la actuación de los militares estadounidenses como "claramente desproporcionada" y subrayó que "vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los Derechos Humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados".

Venezuela inicia operaciones militares en el Caribe

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que la campaña militar contra los cárteles de la droga en América Latina continuará.
Los Buques de guerra de EU se ciernen sobre las costas de Venezuela. Foto: X @USNavy

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este miércoles que el inicio de maniobras militares en el Caribe "en respuesta a las amenazas" de Estados Unidos, después de que el Presidente Trump afirmara que sus fuerzas han destruido tres embarcaciones venezolanas en la región.

Durante el anuncio de la maniobra, denominado "Caribe soberano 200", en la isla La Orchila, explicó que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó dicho ejercicio, que implica el despliegue de medios aéreos (con drones), marítimos, y terrestres, así como fuerzas especiales, de Inteligencia y guerra electrónica.

La operación se realizará desde la Base Naval Antonio Díaz, a unas 180 kilómetros de la costa continental del país, durante tres días consecutivos.

"Se ha levantado una voz amenazante, vulgar contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas, contra nuestro comandante en jefe (Maduro) y ese pueblo ha dado una respuesta. Ante la amenaza, una respuesta contundente, que no (...) son fantasías", declaró el titular de la cartera en declaraciones televisadas.

¿Dos o tres ataques?

El Presidente Trump afirmó este martes que hubo un tercer ataque –el segundo en apenas dos días– contra embarcaciones de Venezuela por parte del ejército estadounidense en el Caribe, unos ataques que defiende como parte de su política contra el narcotráfico.

Aunque el Pentágono únicamente ha confirmado dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, Trump indicó antes de partir hacia Reino Unido a la prensa: "Hemos acabado con tres barcos, de hecho, y no dos". "Han visto dos, pero son tres", reiteró sin dar más detalles.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", insistió Trump ante los medios antes de abordar el Marine One. "Dejen de enviar a miembros del Tren de Aragua a nuestro territorio", comentó en relación con el grupo pandillero, que es considerado organización terrorista por Washington.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas han alegado que EU no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son "objetivos militares" y los países involucrados no están en guerra.

