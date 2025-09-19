Jueza en Luisiana ordena deportación del activista propalestino Mahmoud Khalil

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 10:42 pm

Una Jueza de Estados Unidos ordenó este jueves la deportación del activista Mahmoud Khalil por omitir información relevante en su solicitud de permanencia.

Artículos relacionados

Una Jueza de Estados Unidos ordenó este jueves la deportación del activista Mahmoud Khalil por omitir información relevante en su solicitud de permanencia.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Una Jueza de Estados Unidos ordenó este jueves la deportación a Siria o Argelia del activista propalestino Mahmoud Khalil, detenido a principios de marzo y liberado meses después en medio de la represión ejercida por las autoridades del país a las protestas contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el dictamen, la Jueza de inmigración de Luisiana, Jamee Coman, justificó su decisión alegando que Khalil omitió información relevante en su solicitud de residencia permanente, según los documentos presentados por sus abogados ante un Tribunal federal, quienes han criticado la falta de un debido proceso sobre las pruebas.

Los expedientes judiciales indican que las omisiones corresponden a empleos anteriores y a su vínculo con organizaciones de apoyo a la causa palestina, entre ellas la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados Palestinos. Tras conocerse la decisión, el equipo legal del activista confirmó que apelará la orden de deportación a la brevedad.

Los abogados del activista explicaron que disponen de 30 días para presentar la impugnación ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Sin embargo, admitieron que los recursos similares rara vez prosperan en esa instancia, pese a que otra orden judicial vigente en Nueva Jersey prohíbe al Gobierno ejecutar la deportación de manera inmediata.

El proceso contra Khalil inició tras su detención el pasado 8 de marzo en Nueva York, para luego ser trasladado a un centro de detención en Luisiana, en el que permaneció recluido durante tres meses, hasta que en junio pasado fue liberado bajo supervisión judicial.

Durante su encarcelamiento, Khalil culminó sus estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, donde previamente había participado en la organización de manifestaciones estudiantiles contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Su activismo incluyó acampadas en el campus y exigencias para que la institución retirara inversiones ligadas a empresas israelíes.

Ante los juicios en su contra, el activista señaló en un comunicado que su caso representa una represalia por ejercer su libertad de expresión, pues acusó al Gobierno estadounidense de utilizar mecanismos judiciales para castigar a quienes defienden públicamente a Palestina.

"No me sorprende que la Administración [del Presidente, Donald] Trump siga tomando represalias contra mí por ejercer mi libertad de expresión. Su último intento, a través de un tribunal de inmigración irregular, expone una vez más su verdadera naturaleza", se lee en el boletín citado por Europa Press.

"Cuando su primer intento de deportarme estaba a punto de fracasar, recurrieron a inventar acusaciones infundadas y ridículas para silenciarme por alzar la voz y apoyar firmemente a Palestina, exigiendo el fin del genocidio en curso", agregó, antes de asegurar que "estas tácticas fascistas nunca me disuadirán de seguir abogando por la liberación de mi pueblo".

El historial de Khalil como líder estudiantil lo colocó en la mira de las autoridades migratorias, que recurrieron a disposiciones legales de política exterior, a fin de solicitar la expulsión de residentes legales si considera que su permanencia puede perjudicar los intereses internacionales del país.

A raíz de ello, Juez Farbiarz frenó en junio pasado la primera tentativa de expulsión al considerar que no existían fundamentos suficientes y que el detenido no representaba riesgo de fuga ni amenaza a la comunidad. Dicha decisión permitió que Khalil regresara temporalmente a su hogar en Nueva York, donde reside con su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo recién nacido.

Sin embargo, el futuro del activista continúa en incertidumbre. Mientras la orden de deportación permanece vigente, la medida de protección dictada en Nueva Jersey evita por ahora su expulsión. No obstante, el desenlace dependerá de la decisión de los tribunales federales en las próximas semanas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
2

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
3

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

4

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
5

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
6

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

7

La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

8

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

9

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

10

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

Filosofía, ¿para qué?
11

Filosofía… ¿para qué?

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
12

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Ek Balam
13

Ek Balam: el impresionante sitio arqueológico en Yucatán que debes visitar

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
14

CLOSE UP ¬ Ascenso y caída de Bermúdez, el criminal que 6 gobernadores “no vieron”

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
15

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

2

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

3

La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
4

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
5

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

6

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

7

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
8

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
9

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

10

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

11

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.
12

HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela