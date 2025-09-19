"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 7:26 pm

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, acusó que esta decisión es un “acto de revanchismo político” en contra de Moreno Cárdenas.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- El Pleno del Senado de la República avaló este jueves un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que el Senador Carlos Lomelí Bolaños, del partido Morena, es designado como presidente de la Comisión de Marina, en sustitución del priista Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

“Se lo digo claramente. El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambio la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le correspondían”, argumentó el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López.

En tribuna, Manuel Añorve Baños, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, acusó que esta decisión es un “acto de revanchismo político” en contra de Moreno Cárdenas y advirtió que no hay proporcionalidad en la asignación de presidencias de comisiones a los Grupos Parlamentarios.

Asimismo, aseguró que detrás de la decisión está la intención de castigar a la bancada del PRI, debido a los señalamientos que este ha sostenido a raíz de las investigaciones en contra del huachicol fiscal, una trama de corrupción revelada por el Gobierno Federal en el están involucrados efectivos de la Marina.

También del PRI, el Senador Rolando Rodrigo Zapata Bello sostuvo que este cambio es un “albazo” en la Comisión de Marina, ya que, señaló, se quiere quitar de la presidencia a Moreno Cárdenas por ser una voz que expresa su condición de opositor.

Entre los considerandos del acuerdo se precisa que “para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política ha tomado en consideración la pluralidad representada en la Cámara y el criterio de proporcionalidad entre los Grupos Parlamentarios representados en el Pleno”.

Asimismo, el documento con fecha del 18 de septiembre y que puede consultarse en la Gaceta del Senado, apunta que el acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

