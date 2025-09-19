Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

El Juzgado de Gran Canaria ordenó abrir un juicio contra el jugador del Real Madrid Raúl Asencio y tres futbolistas más por grabar y difundir vídeos sexuales de una menor y una joven.

Madrid, 18 de septiembre (EuropaPress).- El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha ordenado la apertura de juicio oral a cuatro futbolistas, entre ellos el jugador del Real Madrid Raúl Asencio, por su presunta implicación en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, mientras la mayoría de ellos estaban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2025, no es susceptible de recurso, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

La resolución judicial requiere a los investigados que, en un plazo de 24 horas, presten fianza, tres de ellos por valor de 20 mil euros cada uno y al cuarto, contra el que se dirige una acusación más atenuada (sólo difusión de vídeos), por importe de 15 mil euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Asencio y otros tres exjugadores irán a juicio por difundir vídeos sexuales 🔗 Más información: https://t.co/1XrSZwBxDW pic.twitter.com/SumgQcHcS1 — Diario AS (@diarioas) September 18, 2025

En este sentido, y según detalla el auto, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del Artículo 189.1 a del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados primero y quinto.

Al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados segundo y quinto del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del Artículo 197. 1.3 apartado segundo y quinto del Código Penal.

Por su parte, las dos presuntas víctimas también han formulado acusaciones contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros.