Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Europa Press

18/09/2025 - 7:54 pm

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Artículos relacionados

El Juzgado de Gran Canaria ordenó abrir un juicio contra el jugador del Real Madrid Raúl Asencio y tres futbolistas más por grabar y difundir vídeos sexuales de una menor y una joven.

Madrid, 18 de septiembre (EuropaPress).-  El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha ordenado la apertura de juicio oral a cuatro futbolistas, entre ellos el jugador del Real Madrid Raúl Asencio, por su presunta implicación en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, mientras la mayoría de ellos estaban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2025, no es susceptible de recurso, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

La resolución judicial requiere a los investigados que, en un plazo de 24 horas, presten fianza, tres de ellos por valor de 20 mil euros cada uno y al cuarto, contra el que se dirige una acusación más atenuada (sólo difusión de vídeos), por importe de 15 mil euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

En este sentido, y según detalla el auto, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del Artículo 189.1 a del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados primero y quinto.

Al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados segundo y quinto del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del Artículo 197. 1.3 apartado segundo y quinto del Código Penal.

Por su parte, las dos presuntas víctimas también han formulado acusaciones contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
2

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

3

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
4

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

5

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

6

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

Filosofía, ¿para qué?
7

Filosofía… ¿para qué?

Ek Balam
8

Ek Balam: el impresionante sitio arqueológico en Yucatán que debes visitar

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
9

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
10

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

11

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
12

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
13

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
14

CLOSE UP ¬ Ascenso y caída de Bermúdez, el criminal que 6 gobernadores “no vieron”

La SSa de la CdMx confirmó la muerte de otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, con lo que ya suman 21 decesos.
15

La SSa de la CdMx confirma una muerte más por la explosión en Iztapalapa; ya suman 21

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
1

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
2

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

3

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

4

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.
5

HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela

Un terremoto de magnitud 7.2 se registra frente a la península rusa de Kamchatka,
6

VIDEOS ¬ Rusia vuelve a sacudirse con un terremoto de magnitud 7.2 en Kamchatka

7

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

La OMS advierte de que los hospitales de la ciudad de Gaza están al borde del colapso.
8

Hospitales en Gaza, al borde del colapso por la ofensiva israelí, advierte la OMS

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
9

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.
10

Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza
11

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza; es el primer Senador de EU que lo hace

El Presidente Trump afirmó que Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura.
12

Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura