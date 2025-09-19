Violencia en Michoacán: funcionarios de Buenavista y Apatzingán sufren atentados

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 9:38 pm

La Alcaldesa de Buenavista y el Secretario de Apatzingán fueron atacados a tiros la tarde de este jueves, por lo que se reforzó la seguridad en Tierra Caliente, Michoacán.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, y el Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez, fueron atacados a tiros la tarde de este jueves en distintos puntos de la región de Tierra CalienteMichoacán, según informaron las autoridades.

El primer incidente ocurrió por la tarde, cuando un grupo de sujetos armados emboscó el vehículo particular de la Alcaldesa mientras viajaba sobre la carretera que conecta Apatzingán con Buenavista, en compañía de su esposo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se produjo a la altura de una caseta de vigilancia ubicada en la entrada del municipio, y los disparos provinieron de un cerro cercano.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Sin embargo, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en la zona con el fin de resguardar a la Edil.

En un hecho distinto, registrado horas antes, el Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez, fue atacado a balazos cuando ingresaba a sus oficinas, ubicadas junto al Palacio Municipal en la colonia Centro.

Según las investigaciones, el funcionario recibió varios impactos de bala en su antebrazo, por lo que paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de inmediato a un hospital local, donde permanece bajo resguardo de la Policía Municipal y del Ejército.

De acuerdo con medios locales, el estado de salud de Gutiérrez es estable, por lo que continúa bajo observación médica, mientras las corporaciones estatales mantienen vigilancia en el inmueble donde ocurrió la agresión.

La zona del ataque fue acordonada para el levantamiento de indicios por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y localizar a los presuntos responsables.

Asimismo, el Ayuntamiento de Apatzingán informó que las indagatorias están en curso y afirmó que se mantiene la colaboración con las autoridades competentes para avanzar en el caso.

Ambos atentados ocurrieron el mismo día en municipios colindantes, lo que ha derivado en un reforzamiento de los operativos de seguridad en la Tierra Caliente, región donde los grupos criminales han mantenido una constante disputa que afecta a autoridades locales y a la población civil.

