Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Kimmel, un crítico frecuente del Presidente Trump, dijo durante su programa del lunes: “La pandilla MAGA [está] tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con eso”. Eso bastó. Trump ha aprovechado para presionar a toda la prensa de Estados Unidos.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La administración Trump está metiendo todo el poder del Gobierno Federal en una ofensiva contra el discurso político que considera objetable, a raíz del tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk, dice The Wall Street Journal esta tarde. La prensa de Estados Unidos se nota preocupada. Sobre todo después de las nuevas declaraciones del Presidente Donald Trump, quien esta tarde advirtió a las televisoras que los reguladores federales “deberían revocar las licencias de transmisión de los presentadores de programas nocturnos que hablan negativamente de él”.

Un día después de que ABC cancelara el programa de Jimmy Kimmel “indefinidamente” tras la presión del Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Casa Blanca ha reemplazado su discurso conciliador con la libertad de expresión por esfuerzos para acallar las críticas.

The New York Times, por su parte, agrega en una larga pieza de análisis en su portada: “Trump recibió un estruendoso aplauso durante su segundo discurso inaugural en enero, cuando prometió ‘detener inmediatamente toda censura gubernamental y restablecer la libertad de expresión en Estados Unidos’. Fue coherente con el estribillo popular sobre la libertad de expresión de su larga marcha para salir del atolladero político y sus ataques durante su primer mandato contra la ‘cultura de la cancelación', a la que había llamado ‘la definición misma del totalitarismo’. Su mensaje tuvo especial resonancia entre sus partidarios. Después de todo, las principales empresas de redes sociales lo expulsaron a él y a otros de sus servicios en los días y semanas posteriores a los disturbios del 6 de enero de 2021”.

“Sin embargo –agrega el diario–, ahora está llevando a cabo la campaña gubernamental más severa contra las principales instituciones de medios de comunicación estadounidenses en los tiempos modernos, utilizando lo que parecen ser todas las herramientas a su disposición para erradicar los informes y comentarios con los que no está de acuerdo. La decisión de ABC el miércoles de suspender ‘indefinidamente’ el programa nocturno de Jimmy Kimmel, debido a los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ilustra la eficacia de la administración hasta la fecha”.

.@POTUS: Charlie Kirk "was such a good guy... I actually said, 'Charlie, someday I think you have a good chance of being President' ... I've never seen anybody capture a group of people like he captured youth." pic.twitter.com/ZKpFgW56D2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2025

Lejos de condenar el silenciamiento de un comediante, Trump celebró una “gran noticia para Estados Unidos” en Truth Social. Posteriormente, afirmó que las cadenas cuyos presentadores lo critican deberían perder su derecho a transmitir.

El miércoles por la tarde, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sugirió que la agencia podría sancionar a ABC por los comentarios del comediante Jimmy Kimmel relacionados con el asesinato de Kirk. El miércoles por la noche, Disney , la empresa matriz de ABC, anunció que retiraría del aire el programa nocturno de Kimmel por tiempo indefinido.

Horas después, el Presidente Trump declaró que calificaba a Antifa —una agrupación informal de grupos activistas de extrema izquierda— como “una importante organización terrorista”. A principios de esta semana, la fiscal general Pam Bondi planteó la posibilidad de procesar a quienes participen en discursos de odio. Y entre bastidores, altos funcionarios de la administración están elaborando planes para tomar medidas contra organizaciones de tendencia izquierdista.

En conjunto, estas medidas parecen indicar una intensificación de los esfuerzos de Trump para atacar a sus supuestos oponentes y críticos. El Presidente y su equipo han considerado investigar al filántropo liberal George Soros y a fundaciones de izquierda bajo la ley de organizaciones corruptas conocida como RICO . Los asesores de Trump también están considerando la posibilidad de revisar la exención fiscal de las organizaciones sin fines de lucro de izquierda, según funcionarios de la administración.