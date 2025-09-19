Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 9:13 pm

Artículos relacionados

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco llegó este jueves a México para responder ante la justicia luego de ser expulsado de Paraguay.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).-  La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que fue su antecesor en el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad en Tabasco tras indicios de vínculos con el crimen organizado.

“Se va a presentar cómo fue que este personaje que fue Secretario de Seguridad en Tabasco se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del Presidente López Obrador a Tabasco, en el momento en que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y, a partir de ahí, él decide huir y ya después viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República”, explicó la mandataria federal.

Desde Palacio Nacional, al ser cuestionada por el caso Hernán Bermúdez Requena, señalado por la Fiscalía General de la República de ser líder de "La Barredora", un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo que se dará a conocer más información sobre el caso. La declaración contradice los propios dichos de Adán Augusto, quien ha afirmado que nunca recibió reportes ni avisos sobre actos delictivos mientras fue Gobernador de Tabasco o subsecretario de Gobierno.

"Jamás en los tiempos, yo nunca recibí un aviso o una notificación que ahora señalan a Bermúdez", dijo frente a la prensa ayer Hernández, y recordó que conocía a Requena desde hace más de 20 años y que coincidieron en distintas instancias gubernamentales; él ocupó cargos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y Bermúdez fue director operativo, subsecretario y director de Seguridad Pública en distintos periodos.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el Senador (Adán Augusto) pues era Secretario de Gobernación; imagínese, participaba en el Gabinete de seguridad y se solicita la destitución por parte del Secretario de Gobernación y del Presidente de entonces, a Merino que estaba de Gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones", afirmó por su parte Sheinbaum.

Requena aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, tras ser expulsado de Paraguay por la investigación en su contra que se lleva a cabo en México, donde es señalado como el líder del grupo criminal "La Barredora".

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hernán "N" será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano" para continuar su proceso legal.

La SSPC destacó que la aprehensión que se ejecutó contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

El operativo incluyó una escala en Bogotá, Colombia, y posteriormente en Tapachula, Chiapas, donde la aeronave Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR) partió a las 17:29 horas para aterrizar a las 19:00 en Toluca.

 

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
2

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
3

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

4

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

5

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

6

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

7

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Filosofía, ¿para qué?
8

Filosofía… ¿para qué?

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
9

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Ek Balam
10

Ek Balam: el impresionante sitio arqueológico en Yucatán que debes visitar

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
11

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
12

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
13

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

14

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

15

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
1

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
2

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

3

Hernán Bermúdez Requena llega al aeropuerto de Toluca; será internado en El Altiplano

4

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
5

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
6

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

7

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

8

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.
9

HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela

Un terremoto de magnitud 7.2 se registra frente a la península rusa de Kamchatka,
10

VIDEOS ¬ Rusia vuelve a sacudirse con un terremoto de magnitud 7.2 en Kamchatka

11

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

La OMS advierte de que los hospitales de la ciudad de Gaza están al borde del colapso.
12

Hospitales en Gaza, al borde del colapso por la ofensiva israelí, advierte la OMS