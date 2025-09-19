Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco llegó este jueves a México para responder ante la justicia luego de ser expulsado de Paraguay.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que fue su antecesor en el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad en Tabasco tras indicios de vínculos con el crimen organizado.

“Se va a presentar cómo fue que este personaje que fue Secretario de Seguridad en Tabasco se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del Presidente López Obrador a Tabasco, en el momento en que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y, a partir de ahí, él decide huir y ya después viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República”, explicó la mandataria federal.

Desde Palacio Nacional, al ser cuestionada por el caso Hernán Bermúdez Requena, señalado por la Fiscalía General de la República de ser líder de "La Barredora", un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo que se dará a conocer más información sobre el caso. La declaración contradice los propios dichos de Adán Augusto, quien ha afirmado que nunca recibió reportes ni avisos sobre actos delictivos mientras fue Gobernador de Tabasco o subsecretario de Gobierno.

"Jamás en los tiempos, yo nunca recibí un aviso o una notificación que ahora señalan a Bermúdez", dijo frente a la prensa ayer Hernández, y recordó que conocía a Requena desde hace más de 20 años y que coincidieron en distintas instancias gubernamentales; él ocupó cargos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y Bermúdez fue director operativo, subsecretario y director de Seguridad Pública en distintos periodos.

¿Entonces Adán sí sabía de las prácticas criminales de Requena?

El presunto líder de La Barredora 'renunció' en enero de 2024 al cargo de Seguridad en Tabasco.

Hoy, Sheinbaum revela que AMLO y Adán pidieron su destitución.

Además, primero lo separaron y luego investigaron... pic.twitter.com/MEyjBpt6a1 — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) September 18, 2025

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el Senador (Adán Augusto) pues era Secretario de Gobernación; imagínese, participaba en el Gabinete de seguridad y se solicita la destitución por parte del Secretario de Gobernación y del Presidente de entonces, a Merino que estaba de Gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones", afirmó por su parte Sheinbaum.

Requena aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, tras ser expulsado de Paraguay por la investigación en su contra que se lleva a cabo en México, donde es señalado como el líder del grupo criminal "La Barredora".

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hernán "N" será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano" para continuar su proceso legal.

La SSPC destacó que la aprehensión que se ejecutó contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

El operativo incluyó una escala en Bogotá, Colombia, y posteriormente en Tapachula, Chiapas, donde la aeronave Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR) partió a las 17:29 horas para aterrizar a las 19:00 en Toluca.