Caciques locales del Partido Verde encabezan una rebelión silenciosa contra Morena

Montserrat Antúnez

21/09/2025 - 9:00 pm

El Senador Manuel Velasco Coello y Arturo Escobar han puesto en duda la alianza entre el Partido Verde y Morena en distintas entidades. Junto a Jorge Emilio González encabezan cacicazgos que han crecido al amparo de los gobiernos en turno.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha comenzado a abrir las negociaciones para definir si competirán en alianza con Morena, como en las últimas dos elecciones presidenciales, o en solitario en varias entidades.

Ante este escenario, una de las autoras del libro La mafia verde: traición, política y escándalos del Partido Verde, expuso que las decisiones recaerán en perfiles que desde hace años ejercen el papel de caciques en el partido: el Senador Manuel Velasco Coello, y políticos como Arturo Escobar y Vega y Jorge Emilio González, quienes, pese a no ejercer cargos públicos desde hace años, mantienen un liderazgo importante aunque con un perfil más bajo.

“El Partido Verde es una planta de sombra. Es un partido que, sobre todo en estos últimos años, ha optado por mantener un perfil muy bajo en términos de su exposición mediática. Es un partido que podemos ver que surge en los procesos electorales, nos atasca de publicidad y luego se guarda dos años y medio. En el que en realidad el tema de los liderazgos no ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 años”.

“Siguen teniendo muchísima influencia el Güero [Manuel] Velasco, Escobar, el propio “Niño Verde” [Jorge Emilio González]", mencionó en entrevista Vázquez Sánchez.

Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado, recientemente puso en duda si competirán en coalición con Morena en las 16 entidades donde se renovarán gubernaturas, aunque al igual que la Vocera del PVEM, Karen Castrejón, reiteró que respaldará a la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final de su administración.

Actualmente el Partido Verde gobierna San Luis Potosí, mientras que en Chiapas gobierna Eduardo Ramírez, quien hasta 2018 militó en el Verde y fue Secretario General del Gobierno de Velasco Coello. No sólo eso, después de la elección federal de 2024 el partido superó al PRI en representación, por lo que quedó sólo por debajo de Morena y el PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Velasco Coello respaldó la semana pasada la postura que en días recientes puso sobre la mesa el exvocero del partido Arturo Escobar, quien adelantó que en Tamaulipas no ven posible aliarse con Morena: y fue más allá al hablar de que el partido no descarta defender los perfiles de los legisladores Carlos Alberto Puente Salas, para Zacatecas, y Ruth González, esposa del Gobernador de San Luis Potosí.

“Si no se genera un ambiente propicio para que se puedan construir las alianzas, entonces las alianzas no se deben forzar, se deben construir. Yo abono a que pueda haber mesura y que pueda haber también un ánimo constructivo, pero tampoco se les va a poner una camisa de fuerza a las diligencias locales”, expuso Manuel Velasco, el primer Gobernador que tuvo el PVEM y quien compitió en la elección de Morena para la candidatura Presidencial de 2024.

Arturo Escobar, Jorge Emilio González y Manuel Velasco durante un evento partidista en noviembre de 2005.
Foto: Leonardo Casas, Cuartoscuro.

La influencia de Velasco Coello es tal que recientemente operó en el Senado para que la minuta de la iniciativa contra el nepotismo que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum se modificara para que esta medida entrara en vigor hasta 2030, con la intención de facilitar la llegada a la gubernatura de San Luis Potosí a la Senadora Ruth González.

La coautora del libro La mafia Verde también recordó que el legislador se ha beneficiado de la alianza con el partido en el poder y una muestra es que siguen impunes las acusaciones en su contra por operaciones simuladas por 500 millones de pesos realizadas entre 2019 y 2021 a través de seis empresas “fantasmas” o factureras durante el tiempo que gobernó Chiapas, lo que derivó en una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como informó desde 2021 el diario Reforma.

Manuel Velasco
El Senador Manuel Velasco, del Partido Verde. Foto: Cuartoscuro.

Al igual que Manuel Velasco, el Verde ha sobrevivido en la escena política a lo largo de los años gracias a sus negociaciones con el partido en el poder. En el 2000 acompañó la campaña presidencial del Vicente Fox Quesada, del PAN; en el 2006 a Roberto Madrazo Pintado, del PRI; en 2012 al priista Enrique Peña Nieto, y en 2018 a José Antonio Meade, también del PRI, luego se sumó a Morena.

“Nos puede parecer sorprendente, pero si nos vamos a la hemeroteca podemos encontrar que el Verde dice esto en los procesos electorales porque es su primera manera de abrir las negociaciones. Ellos dicen: ‘Igual y vamos solos’. A partir de ahí empiezan a negociar qué, dónde, cuándo, cómo, con quiénes conviene ir en alianza. Hay lugares donde efectivamente han crecido lo suficiente como para poder ir solos. Es parte de cómo maneja el Verde sus negociaciones. Hace públicas estos intereses, esta idea de que no va a ir en alianza y de ahí comienza todas sus negociaciones”, mencionó Paula Sofía Vázquez.

Los cacicazgos del Verde

Karen Castrejón, vocera del PVEM, Manuel Velasco como coordinador del partido en el Senado y Arturo Escobar, integrante del Consejo Político Nacional del Verde Ecologista, encargado de aprobar las coaliciones con otros partidos políticos, son quienes han dado la cara como liderazgos del partido durante últimos años, pero la prensa ha consignado cómo Jorge Emilio González, conocido como “el Niño Verde”, aún mantiene su liderazgo dentro del Verde.

“Siempre va a ser su partido y ellos [los caciques del Verde] tienen una manera de participar de los éxitos del partido que no necesariamente pasa por los temas políticos. Pasa más bien por los temas de licitaciones, contratos, pasa por lo económico. El Partido Verde es un partido que está lleno de escándalos, lleno de temas de financiamientos ilícitos, de licitaciones directas, de malas contrataciones; les interesa porque tienen la parte del negocio del partido”, agregó la escritora Vázquez Sánchez.

Por ejemplo, las actividades irregulares marcan la carrera política del “Niño Verde”, quien heredó el partido de su padre y fundador Jorge González Torres. En 2004, un video difundido en Televisa exhibió cómo el inversionista Luis Lara negoció con González Martínez un pago de millones de pesos para hacerse de un predio que le permitiría construir hoteles y campos de golf en Playa Blanca y Puerto Morelos, Quintana Roo, una zona de humedales.

González Martínez reconoció que sí tuvo esa conversación, aunque negó que haya recibido el dinero. Por ese caso no avanzó ninguna investigación en su contra.  El “Niño Verde” fue dirigente del partido hasta 2011 y su último cargo lo desempeñó como Diputado federal hasta 2019. Sin embargo, en los últimos años, sus apariciones en eventos relacionados con la alianza entre Morena y Partido del Trabajo (PT) han dado cuenta la influencia que aún tiene en el Verde.

El morenista Mario Delgado junto a Jorge Emilio González y Arturo Escobar, exdiputados del Partido Verde.
Mario Delgado, excoordinador de los diputados Morena, Jorge Emilio González, exdiputado del Partido Verde Ecologista, y Arturo Escobar, exdiputado del verde, durante una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados en diciembre de 2018. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

El 2 de junio de 2024, un día después de la elección en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia y la mayoría en el Congreso, Jorge Emilio González fue captado en el estacionamiento del Hotel Hilton, donde estaba el equipo de trabajo de la morenista, mientras celebraba en una llamada que el Verde obtuvo más votos que el PT.  "¡Soy una verga, no manches!", gritó el político, como consignó un video difundido por la periodista Carolina Rocha.

En septiembre de ese año, sin tener ningún cargo oficial en el Partido Verde ni en el Gobierno, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el entonces Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O para, según dijo, "plantear la necesidad de invertir en las áreas naturales protegidas y en el tema de energías renovables para combatir el cambio climático".

Mientras que en noviembre de 2023, cuando Morena analizaba la distribución de candidaturas para la elección intermedia, el entonces Diputado morenista Antonio Pérez Garibay denunció que Jorge Emilio González Martínez les anunció los resultados de la encuesta interna horas antes de que se anunciaran y aseguró que la gubernatura en Jalisco "ya estaba pactada" con Claudia Sheinbaum y Morena.

En los últimos meses, Arturo Escobar y Vega, otro de los caciques del Partido Verde, puso en duda la alianza en Tamaulipas, lo que motivó al Senador del Verde Luis Melgar Bravo, ligado a Ricardo Salinas Pliego, a decir que en Morena “han habido ratas".

Pese a tener una trayectoria política marcada por señalamientos de actividades irregulares, Escobar y Vega es considerado un "líder histórico" del PVEM.  En julio de 2009, cuando era Senador, fue detenido en vísperas de las elecciones federales al arribar al Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Llevaba una maleta marca Louis Vuitton colgada del hombro con un millón 100 mil pesos en efectivo. Aunque negó que el dinero fuera suyo, confirmó que sí era de otro militante, Fernando Castellanos Cal y Mayor, también reconoció que el dinero lo utilizarían para pagar a sus representantes en las casillas electorales.

Mientras que en 2015 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales lo investigó por delitos electorales cuando se desempeñaba como Subsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto.

"[Los lideres del PVEM] son increíblemente calculados, ellos saben perfectamente qué decir, con quién decirlo, qué pequeños pedacitos de caos van a tratar de generar para tratar de generar ciertas reacciones, ya están calculando todas las probabilidades de lo que puede pasar en 2027 [...]  Ideológicamente el partido no tiene ninguna ideología y entonces pues puede cachar absolutamente todo se lleva lo mismo bien con los empresarios, que con los sindicatos es un partido que siempre está pensando en su supervivencia a multinivel", planteó la escritora Paula Vázquez Sánchez sobre las alianzas que el Verde ya analiza.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

