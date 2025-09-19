Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney anunciaron este jueves un plan de acción que unirá los vínculos económicos y comerciales entre México y Canadá con la idea de fortalecer el TMEC para que América del Norte siga siendo la región más competitiva del mundo.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney confirmaron este jueves que buscarán robustecer un TMEC y mantener un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que mantenga a América del Norte como la región más competitiva del mundo.

“Sin duda alguna vamos a trabajar de manera conjunta con el fin de llegar a tener un TMEC mejorado, y vamos a encontrar una solución sin ninguna duda”, dijo Carney. “Estamos convencidos que el tratado comercial de los tres países es lo mejor para los tres países”, señaló a su vez Sheinbaum.

Ambos mandatarios fueron cuestionados esta tarde sobre si se comprometen a mantener un acuerdo comercial entre los tres países, particularmente ante la intención de Donald Trump de querer negociar con cada país por separado.

Sheinbaum como Carney han tenido que negociar directamente con Trump su relación comercial, particularmente por las imposiciones arancelarias del Presidente estadounidense. De esta manera, mientras Sheinbaum ha logrado varias prórrogas, Carney ha tenido que lidiar con un 35 por ciento en todos los productos canadienses fuera del TMEC.

Mark Carney señaló esta tarde que “tiene que ser un acuerdo que sea en pro del interés de los estadounidenses y de los canadienses” y sostuvo que “Canadá y México tienen la mejor relación comercial con Estados Unidos”.

En ese sentido, el mandatario canadiense habló de la importancia de complementar fortalezas y permanecer unidos en una época de crisis, mientras que la Presidenta mexicana indicó que se busca avanzar aún más en una relación más dinámica y equilibrada.

El Primer Ministro de Canadá llegó este jueves a México para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a fin de “reforzar y ampliar la relación bilateral” en temas como la seguridad, el comercio, la energía, las infraestructuras y las inversiones entre ambos países, que hace tan sólo unos meses, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, enfrentaron complicaciones en sus relaciones a partir de que Justin Trudeau y los primeros ministros de provincias de ese país insultaron a los mexicanos y pidieron negociar un acuerdo comercial solo con Estados Unidos (EU).

Se trata de la primera visita que hace Carney a México, país al que su antecesor Justin Trudeau viajó sólo en dos ocasiones, la primera en octubre de 2017 y la última en enero de 2023. De hecho, la tensión entre las relaciones entre ambos países se originó a partir de los desplantes de Trudeau a México, quien frente a Trump siempre buscó negociar acuerdos bilaterales directamente con EU, aún cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ayudó para que se aceptara que Canadá participará en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora conocido como T-MEC, “porque el Presidente [Donald] Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el Primer Ministro [Justin] Trudeau”.

Meses antes de que los tres países firmarán este acuerdo, en noviembre de 2018, un día antes de que asumiera López Obrador el poder, se dio a conocer cómo Trudeau buscó llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos sin contemplar a México. A estos desacuerdos se suman políticas como cuando Ottawa impuso un requisito de visa a los visitantes mexicanos para abordar un aumento en las solicitudes de asilo procedentes de México, y más recientemente los insultos de varios gobernantes de ese país que hicieron menos a los mexicanos.

México es el tercer socio comercial de Canadá, un vínculo que se refleja en la industria automotriz, la minería y la infraestructura para el sector energético. El comercio bilateral y la inversión entre ambos países sumó unos 56 mil millones de dólares en 2024, sostiene El País.

Para Canadá, México es su tercer socio en mercancías; para México, Canadá está en cuarto lugar. Los activos mineros de sus empresas en territorio mexicano superaron los 700 millones de dólares en 2022, pero la riqueza que dejan en el país es mínima y los daños al medio ambiente y la salud son amplios.