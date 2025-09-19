Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 6:34 pm

Artículos relacionados

Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney anunciaron este jueves un plan de acción que unirá los vínculos económicos y comerciales entre México y Canadá con la idea de fortalecer el TMEC para que América del Norte siga siendo la región más competitiva del mundo.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney confirmaron este jueves que buscarán robustecer un TMEC y mantener un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos  que mantenga a América del Norte como la región más competitiva del mundo.

“Sin duda alguna vamos a trabajar de manera conjunta con el fin de llegar a tener un TMEC mejorado, y vamos a encontrar una solución sin ninguna duda”, dijo Carney. “Estamos convencidos que el tratado comercial de los tres países es lo mejor para los tres países”, señaló a su vez Sheinbaum.

Ambos mandatarios fueron cuestionados esta tarde sobre si se comprometen a mantener un acuerdo comercial entre los tres países, particularmente ante la intención de Donald Trump de querer negociar con cada país por separado.

Sheinbaum como Carney han tenido que negociar directamente con Trump su relación comercial, particularmente por las imposiciones arancelarias del Presidente estadounidense. De esta manera, mientras Sheinbaum ha logrado varias prórrogas, Carney ha tenido que lidiar con un 35 por ciento en todos los productos canadienses fuera del TMEC.

Mark Carney señaló esta tarde que “tiene que ser un acuerdo que sea en pro del interés de los estadounidenses y de los canadienses” y sostuvo que “Canadá y México tienen la mejor relación comercial con Estados Unidos”.

En ese sentido, el mandatario canadiense habló de la importancia de complementar fortalezas y permanecer unidos en una época de crisis, mientras que la Presidenta mexicana indicó que se busca avanzar aún más en una relación más dinámica y equilibrada.

El Primer Ministro de Canadá llegó este jueves a México para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a fin de “reforzar y ampliar la relación bilateral” en temas como la seguridad, el comercio, la energía, las infraestructuras y las inversiones entre ambos países, que hace tan sólo unos meses, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, enfrentaron complicaciones en sus relaciones a partir de que Justin Trudeau y los primeros ministros de provincias de ese país insultaron a los mexicanos y pidieron negociar un acuerdo comercial solo con Estados Unidos (EU).

Se trata de la primera visita que hace Carney a México, país al que su antecesor Justin Trudeau viajó sólo en dos ocasiones, la primera en octubre de 2017 y la última en enero de 2023. De hecho, la tensión entre las relaciones entre ambos países se originó a partir de los desplantes de Trudeau a México, quien frente a Trump siempre buscó negociar acuerdos bilaterales directamente con EU, aún cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ayudó para que se aceptara que Canadá participará en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora conocido como T-MEC, “porque el Presidente [Donald] Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el Primer Ministro [Justin] Trudeau”.

Meses antes de que los tres países firmarán este acuerdo, en noviembre de 2018, un día antes de que asumiera López Obrador el poder, se dio a conocer cómo Trudeau buscó llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos sin contemplar a México. A estos desacuerdos se suman políticas como cuando Ottawa impuso un requisito de visa a los visitantes mexicanos para abordar un aumento en las solicitudes de asilo procedentes de México, y más recientemente los insultos de varios gobernantes de ese país que hicieron menos a los mexicanos.

México es el tercer socio comercial de Canadá, un vínculo que se refleja en la industria automotriz, la minería y la infraestructura para el sector energético. El comercio bilateral y la inversión entre ambos países sumó unos 56 mil millones de dólares en 2024, sostiene El País.

Para Canadá, México es su tercer socio en mercancías; para México, Canadá está en cuarto lugar. Los activos mineros de sus empresas en territorio mexicano superaron los 700 millones de dólares en 2022, pero la riqueza que dejan en el país es mínima y los daños al medio ambiente y la salud son amplios.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

2

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

3

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
4

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
5

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Filosofía, ¿para qué?
6

Filosofía… ¿para qué?

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
7

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

8

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

Un terremoto de magnitud 7.2 se registra frente a la península rusa de Kamchatka,
9

VIDEOS ¬ Rusia vuelve a sacudirse con un terremoto de magnitud 7.2 en Kamchatka

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.
10

HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela

El Presidente Trump afirmó que Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura.
11

Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
12

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

13

VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
14

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

15

Gestionan amparos para Andrés y Gonzalo, hijos de AMLO. Ellos no estaban enterados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave

2

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Los ataques de EU en el Caribe contra embarcaciones venezolanas han dejado más de una docena de muertos.
3

HRW ve ejecuciones extrajudiciales en ataques de EU a lanchas en aguas de Venezuela

Un terremoto de magnitud 7.2 se registra frente a la península rusa de Kamchatka,
4

VIDEOS ¬ Rusia vuelve a sacudirse con un terremoto de magnitud 7.2 en Kamchatka

5

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

La OMS advierte de que los hospitales de la ciudad de Gaza están al borde del colapso.
6

Hospitales en Gaza, al borde del colapso por la ofensiva israelí, advierte la OMS

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
7

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.
8

Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza
9

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza; es el primer Senador de EU que lo hace

El Presidente Trump afirmó que Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura.
10

Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura

Obama aseguró que EU vive una "crisis política" tras el asesinato de Charlie Kirk.
11

Obama dice que EU vive "crisis política" no vista en décadas tras asesinato de Kirk

La SSPC alerta sobre fraudes en venta de boletos y paquetes para la Copa Mundial.
12

Copa del Mundo 2026: ¿Quieres comprar boletos? La SSPC alerta por estafas en línea