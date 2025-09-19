La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

La SEP informó que investigará las denuncias del presunto acoso sexual dentro del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) número 78 de Altamira, Tamaulipas.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este jueves una ruta de acción inmediata tras los incidentes ocurridos ayer en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) número 78 de Altamira, Tamaulipas, donde el director fue agredido por un grupo de estudiantes durante una protesta en su contra por presunto acoso sexual.

En un comunicado oficial, la dependencia detalló que se adoptarán medidas destinadas a restablecer la convivencia escolar, proteger la integridad de docentes y alumnos, y dar seguimiento a las denuncias recibidas por la institución sobre el presunto acoso sexual a los estudiantes por parte del personal docente.

Asimismo, la Secretario señaló que mantendrá una coordinación constante con autoridades educativas y de justicia, tanto en nivel federal como local, mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre la conducta del personal directivo involucrado en el conflicto.

#NotaInformativaSEP🗞 | Ante los lamentables hechos ocurridos en el CETis No. 78 de Altamira, Tamaulipas, se ha establecido una ruta de atención inmediata para garantizar la continuidad de los procesos educativos y la promoción de ambientes escolares adecuados. 👇 pic.twitter.com/goIID1QTnY — SEP México (@SEP_mx) September 18, 2025

Además, la SEP informó que las clases presenciales se reanudarán el viernes 19 de septiembre, acompañadas de actividades de reflexión y jornadas por la paz, con el objetivo de fortalecer la convivencia y prevenir fturos conflictos dentro del plantel.

Como parte de las acciones preventivas, el CETis 78 programó para el 24 de septiembre una Jornada Nacional para la erradicación de la violencia contra adolescentes, reforzando la estrategia institucional para proteger a los estudiantes.

Con estas medidas, la SEP reafirmó su compromiso con los principios de respeto, igualdad y construcción de espacios libres de violencia en todas las instituciones educativas, subrayando que las escuelas deben ser lugares de cuidado y paz donde los jóvenes puedan ejercer sus derechos plenamente.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO 🇲🇽 SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78 RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Cabe mencionar que el incidente se viralizó en redes sociales tras la difusión de un video que mostraba cómo estudiantes agredían a Julio César Barrón Mola, director del plantel, en respuesta a los señalamientos de presunto acoso sexual contra las alumnas.

Según los primeros reportes, aproximadamente 10 estudiantes rodearon al docente frente a la sala de maestros, lo empujaron, golpearon y grabaron con sus celulares, pese a los esfuerzos de otros profesores por detener la agresión.

Durante el altercado, el director fue derribado al suelo y arrastrado por los estudiantes mientras continuaba recibiendo golpes, lo que derivó en daños materiales dentro del plantel y generó la intervención de elementos de la Guardia Estatal.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas detalló que, al llegar al CETis 78, las corporaciones implementaron protocolos para contener la violencia, proteger al resto de la comunidad educativa y evitar que los disturbios se intensificaran.

Por el momento, el CETis 78 permanece bajo vigilancia policial mientras continúan las indagatorias; las autoridades aseguraron que se recopilarán testimonios y se dará seguimiento a las denuncias para aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.