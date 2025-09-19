Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

Esta reforma a la Ley de Amparo enviada el 15 de septiembre al Congreso contempla que la suspensión no podrá concederse con efectos generales en amparos contra leyes.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La reforma a la Ley de Amparo enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en comisiones del Senado la próxima semana, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Senador Adán Augusto López, lo cual contrasta con lo propuesto por el Senador Javier Corral respecto a realizar mesas de diálogo para “no caer en el riesgo de restringir a grupos vulnerables o colectivos el acceso a la justicia”.

Este jueves el Senador Adán Augusto aseguró a la prensa que no va a haber parlamento abierto porque "nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de Parlamento Abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, consideró que es necesario un mecanismo de consulta para analizar los alcances de las reformas a la Ley de Amparo, porque se trata del instrumento más importante para la protección de los derechos humanos.

“Llámese como se le llame. Y yo creo que lo podemos convenir con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)”, aseguró Corral Jurado, al señalar que desde ayer sostiene conversaciones al respecto con López Hernández. “Ya lo estoy platicando desde ayer con él”, agregó.

El Senador Corral busca un acuerdo con los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, y de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, a fin de trazar una ruta de dictaminación del proyecto, que incluya, en la modalidad que sea, la consulta a expertos.

“Estamos ante una reforma muy importante que toca el instrumento más importante de protección de derechos, como es el Juicio de Amparo. Hay otros temas que creo que debemos de orear, particularmente el tema de interés legítimo. No vayamos a caer en el riesgo de restringir a grupos vulnerables o colectivos el acceso a la justicia, porque a veces les es difícil demostrar una afectación diferenciada”, explicó.

Incluso, agregó Corral, existe la preocupación de que se restrinjan derechos ambientales.

“Voy a insistir en que este sea un proceso de discusión seria y que tenga un proceso, un mecanismo de consulta”, reiteró.

Esta reforma a la Ley de Amparo enviada el 15 de septiembre al Congreso incluye puntos como reafirmar que la suspensión no podrá concederse con efectos generales en amparos contra leyes (la oposición pidió amparos contra la Ley eléctrica o electoral, por ejemplo), y también se dan 60 días naturales para dictar sentencia después de celebrada la audiencia constitucional.